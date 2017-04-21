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Татарстанский Спурт банк приостановил выдачу наличных физлицам

Экономика и бизнес
21 апреля, 11:49 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 21, апреля. /ТАСС
Ранее банк заявлял, что может снять ограничение на выдачу, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности
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© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Спурт банк (Татарстан) приостановил выдачу наличных физическим лицам, ранее можно было снимать 30 тыс. рублей с одного вклада. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела маркетинга и рекламы кредитной организации Андрей Тригерман.

"Вчера была полностью приостановлена выдача наличных физическим лицам. По юрлицам у меня информации нет. Сейчас руководство ведет переговоры (с инвесторами - прим. ТАСС)", - сказал он.

Как сообщалось, банк заявлял, что может снять ограничение, если найдет инвесторов для увеличения ликвидности, переговоры с которыми сейчас ведутся. Ограничение было введено 3 марта текущего года, изначально можно было снимать по 50 тыс. рублей, на прошлой неделе произошла корректировка до 30 тыс. руб.

Банк начал испытывать проблемы с ликвидностью на фоне информационных атак в отношении него. За I квартал 2017 года он был вынужден вернуть клиентам почти 6 млрд рублей - около трети всех заемных средств - из-за слухов о проблемах в местных банках на фоне отзыва лицензий у ряда из них.

Руководитель Ассоциации банков Татарстана Людмила Китайцева рассказала ТАСС, что банк может быть интересен инвесторам, прежде всего из-за связанного с кредитной организацией Казанского завода синтетического каучука. Она отметила, что банк не был связан с татарстанскими кредитными организациями, у которых Банк России отозвал лицензию в этом году (Татфондбанк, Татагропромбанк, Интехбанк, Анкор банк). "Сейчас информационными атаками можно свалить любой банк", - добавила она.

Спурт банк был создан в декабре 1992 года. Он изначально был ориентирован на работу с предприятиями малого и среднего бизнеса. Один из основных акционеров кредитной организации - Европейский банк реконструкции и развития. Его доля сегодня составляет 28,25%.

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