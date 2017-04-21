Госдума приняла закон о новом механизме санации банков

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о новом механизме санации банков, который вступит в силу спустя 45 дней после его официального опубликования.

Новые санации банков будут осуществляться не с помощью льготных кредитов Агентства по страхованию вкладов (АСВ), как сейчас, а путем докапитализации санируемой кредитной организации ЦБ РФ. Проводить финансовое оздоровление банков планируется через создаваемые Банком России Фонд консолидации банковского сектора и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора". Управляющая компания от имени регулятора будет заниматься предупреждением банкротства кредитных организаций с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора.

Предполагается, что это позволит ЦБ РФ самостоятельно с помощью фонда инвестировать в капитал банков, в отношении которых проводится процедура санации, в размерах, необходимых для обеспечения их надлежащей капитализации. По завершении санации банков предполагается их продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом Банком России.

Судьба Агентства по страхованию вкладов

АСВ продолжит процесс санации тех банков, в отношении которых механизм оздоровления был запущен до момента вступления закона в силу. Кроме того, Банк России будет вправе продлевать на срок до пяти лет действие договоров о предоставлении кредитов без обеспечения Агентству по страхованию вкладов, средства из которых идут на выплаты вкладчикам проблемных банков.

Вместе с тем в связи с новой схемой санации банков законом изменяется состав совета директоров АСВ. Так, в совете увеличивается с пяти до семи число представителей ЦБ РФ и снижается количество членов совета от правительства РФ - с семи до пяти представителей. Председателем совета директоров АСВ будет глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Текущий механизм санации банков

Санация банков через Агентство по страхованию вкладов потребует увеличения в несколько раз объемов финансирования, выделяемого Банком России на эти цели, говорил ранее зампредседателя Банка России Василий Поздышев.

По существующей сейчас схеме оздоровления банков, после того как ЦБ определяет размер "дыры" (превышение обязательств над активами) в капитале санируемой кредитной организации, регулятор выделяет льготный кредит АСВ, который практически на тех же условиях (с увеличением на 0,01% пункта) выделяется частному инвестору-санатору сроком на 10 лет.

Однако этот механизм становится неактуальным в условиях снижения инфляции и процентных ставок в экономике, пояснял Поздышев.

Поэтому, по его словам, Банк России предлагает перейти с кредитного механизма финансового оздоровления на капитальный, когда вместо льготного кредита проблемный банк докапитализируется ЦБ РФ.