Устанавливать размеры курортного сбора на Кубани будут муниципалитеты

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Власти Кубани предоставят муниципалитетам возможность устанавливать размер курортного сбора. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Ялтинского международного экономического форума губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Регион передаст это (определение размера взимаемого курортного сбора - прим. ТАСС) на уровень муниципалитета, курортных городов. Муниципалитеты реально понимают, что такое поток туристов", - сказал он.

По словам губернатора, если после введения курортного сбора поток туристов на конкретном курорте будет падать, то там его просто обнулят. "А если явно будет возможность установить курортный сбор, не важно, сколько он будет - 10 рублей или 50, то он будет введен, потому что количество туристов, которые посещают Анапу, Геленджик и другие курортные города пропорционально не отвечает поступлению в бюджет от этого количества", - сказал он.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.