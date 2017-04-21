Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игорь Чайка в 2018 году запустит завод по переработке грибов в Подмосковье

Экономика и бизнес
21 апреля, 12:57 UTC+3 ЯЛТА /Корр. ТАСС, Юлия Ермилова
По словам бизнесмена, на предприятии планируется ежегодно производить не менее 12,5 тыс. т грибов и 37 тыс. т компоста
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯЛТА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Предприниматель Игорь Чайка, член генерального совета "Деловой России" намерен в феврале 2018 года открыть и запустить в Зарайском районе Московской области предприятие по выращиванию и переработке грибов. Об этом он рассказал ТАСС на Ялтинском международном экономическом форуме.

"В Зарайском районе Подмосковья будет построено два предприятия по производству грибов и компоста. На данный момент у нас на земельном участке завершены все геодезические, геологические и кадастровые работы, проектирование, внесен аванс за поставку оборудование от голландской компании. Кроме того, фактически оформлен договор аренды с правительством Московской области на эти земельные участки. В ближайшие два месяца мы планируем выйти на строительную площадку, а в феврале следующего года - запустить предприятие", - уточнил бизнесмен.

По его словам, на предприятии планируется ежегодно производить не менее 12,5 тыс. т грибов и 37 тыс. т компоста.

"Общий объем инвестиций с учетом закупки иностранной валюты составил 2,3 млрд рублей. Также правительство Московской области выделит нам компенсацию капитальных затрат сразу после ввода предприятий в эксплуатацию - это порядка 20%. Деньги (компенсацию - прим. ТАСС) мы планируем потратить на развитие предприятий с помощью строительства дополнительного цеха по заморозке продукции (грибов - прим. ТАСС)", - добавил Чайка.

Предприниматель рассказал, что ежегодно Россия импортирует порядка 125 тыс. т грибов, а общая потребность составляет около 135 тыс. т. "Более 95% данной продукции в России - это импорт, который завозится к нам из-за рубежа. Наша страна тратит на закупку данной продукции порядка $1 млрд. Поэтому развивать данный вид бизнеса перспективно", - отметил он.

Ранее Чайка сообщал о планах предприятия занять до 25% рынка грибов Центрального федерального округа, уже ведутся переговоры со всеми крупными сетями, чтобы наладить сбыт продукции.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля. В нем принимают участие около 1,5 тыс. человек из 50 стран мира.

В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций.

Стратегическим информационным партнером форума является информагентство ТАСС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
В РФ разрешат не оплачивать коммуналку, если УК не разместит сведения в инфосистеме ЖКХ
4
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
5
ЕС встал на защиту "Свидетелей Иеговы" в России
6
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама