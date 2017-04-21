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Титов намерен защитить интересы вкладчиков Татфондбанка

Экономика и бизнес
21 апреля, 13:40 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
По словам бизнес-омбудсмена, обращение кредиторов находится в стадии предварительного рассмотрения
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Аппарат бизнес-омбудсмена России рассматривает обращения вкладчиков Татфондбанка и намерен защитить их интересы. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы защищаем всех, к нам обратились (вкладчики Татфондбанка - прим. ТАСС), и пока это обращение в стадии предварительного рассмотрения. Мы работаем с вкладчиками Пробизнесбанка (московский банк, лицензия у которого была отозвана в 2015 году - прим. ТАСС), участвуем в судах на стороне вкладчиков, есть хорошие перспективы отсуживать многие вещи. Так же будем работать юридически с ними (вкладчики Татфондбанка)", - пояснил он.

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По словам Титова, "законодательство не дает большого разбега, корпоративные вкладчики - юридические лица - никак не защищены". Вкладчики - кредиторы последней инстанции, и им возвращают деньги в самую последнюю очередь. Как сообщил Титов, аппарат уполномоченного неоднократно обращался с предложением застраховать хотя бы сумму в 5 млн руб. на вкладах юридических лиц, но ЦБ и Минфин не поддержали инициативу.

Ранее лидеры Союза пострадавших от отзыва лицензии клиентов Татфондбанка и Интехбанка обратились к Титову с просьбой помочь им. Омбудсмен предложил кредиторам обратиться к нему с жалобами, на основе которых они смогут получить поддержку в судах.

В Татарстане в конце прошлого года случился масштабный банковский кризис. В результате чего Банк России отозвал лицензии у Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка с 3 марта 2017 года.

Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 г. занимал 42-е место в банковской системе РФ, Интехбанк - 138-е место, Анкор банк - 231-е. 5 апреля регулятор отозвал лицензию у еще одной местной кредитной организации - Татагропромбанка (400-е место по величине активов в стране на 1 марта 2017 года).

III ЯМЭФ, который открылся в четверг, завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран мира. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Ялтинский экономический форум – 2017 Проблемы банковской системы Татарстана
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