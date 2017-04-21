Треть патентных заявок 2016 года поступила от иностранцев

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Иностранные заявители подали в Роспатент в 2016 году 18,5 тысяч патентных заявок на изобретения, что составляет треть от общего числа. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорий Ивлиев, выступая на сессии Красноярского экономического форума.
"Зарубежные патенты составляют треть от всех заявок, которые подаются. Если 60 тысяч заявок - общее число (поданных в 2016 году заявок на изобретения - прим. ТАСС), то 18,5 тысяч - это иностранные заявители, которые закрывают рынок, прежде всего, фармацевтический", - сказал Ивлиев.
Он добавил, что в момент выхода на российский рынок производители зарубежной продукции стараются сразу же оформить на нее патент на территории РФ. Первичное получение патента на изобретение в своей стране обеспечивает мировой приоритет изобретателя на свое изобретение, но для того, чтобы получить прибыль за продукт в другой стране, необходимо подать соответствующую заявку в национальное патентное ведомство.
"На наш рынок выходит огромное количество патентозаявителей, но все равно это меньше, чем в Индии, где иностранных патентов - 90% на рынке", - добавил Ивлиев.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.