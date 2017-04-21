ВВП России в I квартале вырос на 0,4% год к году с очисткой от календарного фактора

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Рост ВВП Россия в I квартале 2017 года составит 0,4% в годовом выражении с очисткой от календарного фактора, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
"В I квартале, если смотреть к уровню прошлого года, у нас оценка с поправкой на високосный год - рост на 0,4%. У нас было много особенностей в I квартале. Очень важно понимать, что был не только високосный прошлый год, еще была история с переносом праздничных дней с мая на февраль (в 2016 году), поэтому февральские данные нерепрезентативны", - сказал Орешкин в кулуарах Красноярского экономического форума.
Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития ожидает ускорения годовых темпов роста ВВП.
Согласно обновленному прогнозу МЭР, рост экономики в 2017 году составит 2%.