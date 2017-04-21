Эксперт: новая модель образовательного кредита сэкономит госбюджету РФ 40 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Новая модель образовательного кредита поможет сэкономить госбюджету до 40 млрд рублей. Такое мнение выразил в ходе дискуссии на Красноярском экономическом форуме замруководителя направления "Человеческий капитал" фонда "Центр стратегических разработок" Михаил Алашкевич.

"Мы попытались просчитать другую модель… государство постепенно начинает субсидировать часть бюджетных мест через инструмент образовательного кредита. И, если переходить на цифры, то это дополнительные ресурсы, которые придут в систему уже сегодня - порядка 40 млрд рублей в год по нашим расчетам, и это примерно 30-40 млрд рублей на протяжении следующих 12 лет экономии в системе образования", - сказал Алашкевич.

По мнению эксперта, сегодня система образования переходит на следующую стадию развития. "Число бюджетных мест будет постепенно падать, а число выпускников - расти, так будет продолжаться примерно до 2027 года, и, кроме бюджетных мест, надо предложить еще эффективные инструменты, которые позволят детям получить высшее образование", - добавил Алашкевич, отметив, что одним из таких механизмов может стать образовательный кредит нового формата.

По оценкам эксперта, на сегодняшний день взято 7,5 тыс. образовательных кредитов в общей сложности на 1,5 млрд рублей. "Совершенно нерабочий инструмент, который никак не занял свое место за эти три года ни в банковском секторе, ни в сфере образования", - уточнил он.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.