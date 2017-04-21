Создатель первого в РФ ветропарка предложил адаптировать закон под "зеленую энергетику"

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга ОАО "Фортум" Юрий Ерошин, одного из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири, который создает первый в России ветропарк, предложил адаптировать российское законодательство под развитие в стране возобновляемой энергетики. Об этом он сообщил в ходе мозгового штурма "Глобальные экологические вызовы и перспективы" в рамках Красноярского экономического форума.

"Наше законодательство нужно сделать хотя бы чуть более адаптивными для "зеленой энергетики" и "зеленой экономики", отменить безумные ограничения и условия, чтобы мы получили более дешевую электроэнергию. Мы строим в Ульяновской области небольшой ветропарк мощностью 35 мегаватт и столкнулись с жесточайшими условиями законодательства", - сказал он.

Компания "Фортум" готовится в 2017 году достроить на берегу Волги, в Ульяновской области, первый в России ветропарк общей площадью 85 гектаров с 14 ветротурбинами высотой 100 метров. Ерошин пояснил, что из-за требований законодательства компания понесет большие финансовые потери.

"Мы столкнулись со многими требованиями законодательства, например, по локализации ветрогенерирующего оборудования, по другим пунктам, которые делают установку ветротурбин в России в два раза дороже, чем в среднем в мире. Но больше всего потрясло, что нам надо построить 16 километров полноценных автомобильных дорог шириной четыре метра, с выкапыванием траншеи, утрамбовыванием песка, насыпанием крупной, средней щебенки, мелкой только для того, чтобы два раза в год по ним проехала машина для проверки настройки ветротурбин или их незначительного ремонта", - пояснил Ерошин.

Он добавил, что во многих странах мира в ветропарках возводят грунтовые дороги. "Ветропарк в десять раз больше (по площади, чем в Ульяновской области - прим. ТАСС) с такими же ограничениями в России никто уже строить не будет", - заключил Ерошин.

Ранее сообщалось, что компания "Фортум" и "Роснано" заключили соглашение о создании в Ульяновской области ветропарка мощностью 35 мегаватт. Объем инвестиций компании в проект составит 65 млн евро, пуск запланирован на вторую половину 2017 года. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщал ТАСС, что регион планирует выйти в ближайшие годы на 1 ГВт энергии, производимой с помощью ветра. Он уточнил, что в области также планируется ввести еще один ветропарк мощностью порядка 400 МВт, а к 2024 году в регионе с помощью ветра намерены производить не менее 30% энергии.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.