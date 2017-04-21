Количество картелей в России за год увеличилось на 18%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Количество картелей на российском рынке в 2016 году увеличилось на 18% по сравнению с 2015 годом. Такие данные озвучил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергей Пузыревский на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Ситуация по картелям на российском рынке, к сожалению, неутешительная. Даже конкурентные рынки оказываются монополизированы в результате сговора участников этих рынков. Это опасная экономическая тенденция, приводящая к росту цен. В 2016 году на 18% выросло количество картелей в сравнении с 2015 годом, около 380 фактов зафиксировано картельных сговоров в прошлом году, из них почти 80% - сговоры на торгах", - сказал Пузыревский.

По его словам, данные показывают, что государство закупает по завышенным ценам те товары, которые можно купить по "справедливым ценам". "В условиях бюджетного дефицита это серьезная проблема для государства", - подчеркнул замруководителя ФАС.

Пузыревский добавил, что для решения существующей проблемы антимонопольные органы должны проявлять активность по пресечению такого рода практик на товарных рынках.