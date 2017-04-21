Замглавы МЭР: роль ЕБРР в случае его ухода из России мог бы сыграть ВЭБ

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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Роль Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в случае его ухода из России мог бы сыграть Внешэкономбанк. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Участие ЕБРР было индикатором для других инвесторов о том, что в этот проект можно идти. Мне кажется, что мы могли бы такую роль - интегратора проекта, знака качества проекта - предусмотреть в новой архитектуре Внешэкономбанка, аналогичную роль мог бы сыграть Внешэкономбанк", - сказал замминистра.
Он также отметил, что основная роль ЕБРР была скорее не материальная, а методологическая. "И в этом качестве продолжение сотрудничества с ЕБРР с точки зрения востребования лучших практик, вовлечения других инвесторов - оно, на мой взгляд, было бы полезно. Но пытаться сильно что-то доказывать, что к нам нужно обязательно вернуться - не думаю, что это очень целесообразно", - заключил он.
В июле 2014 года ЕБРР по инициативе акционеров банка от ЕС в связи с введением антироссийских санкций принял постановление о "временной приостановке" финансирования новых российских проектов.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник в ЕБРР, Россия обратилась в организацию с просьбой вынести на обсуждение запрет на кредитование российских проектов.
Также стало известно, что Минфин планирует направить в ЕБРР материалы по возобновлению финансирования проектов. Однако, по словам источника ТАСС, близкого к ЕБРР, организация вряд ли пойдет навстречу требованию России, не исключен и самый пессимистичный сценарий - ЕБРР может полностью прекратить работу с российскими проектами.