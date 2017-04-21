Tesla отзывает свыше 6,6 тыс. электромобилей в Китае

ШАНХАЙ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Американский производитель электромобилей Tesla отзывает в Китае 6634 автомобиля из-за проблем с ручным тормозом. Об этом говорится в заявлении Госуправления по контролю за качеством, проверке и карантину.

Отзыву подлежат электромобили Model S и Model X, произведенные в период с февраля по октябрь 2016 года. В механизме ручного тормоза некоторых автомобилей из этой партии, уточняется в заявлении, обнаружен дефект в зубчатом зацеплении. Производитель обязуется безвозмездно заменить дефектные детали.

Электромобили пользуются в последние годы огромной популярностью, особенно в крупных городах страны. Во многом это связано с тем, что правительство Китая активно поддерживает производство и продвижение в стране автотранспорта на чистых источниках энергии, предоставляя производителям налоговые льготы и активно субсидируя соответствующие проекты, что позволяет потребителям пользоваться скидками при покупке подобных авто.

В 2016 году на китайском рынке было реализовано 507 тыс. экологически чистых автомобилей, что на 53% превысило показатель 2015 года, при этом объем продаж чисто электромобилей достиг 409 тыс. единиц - рост на 65,1% в годовом выражении. К 2020 году правительство поставило задачу построить свыше 12 тыс. станций для подзарядки электромобилей, что позволит обслуживать свыше 5 млн экологически чистых авто.