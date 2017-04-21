Минэкономразвития ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ

Картина Марка Шагала "Баран" 1928 года впервые представлена в РоссииНовости Урала 21 апреля, 17:56
Лукас Подольски стал послом чемпионата мира по хоккею - 2017Спорт 21 апреля, 17:55
Тарпищев: перенос матчей Кубка Федерации на день раньше лучше сказался бы на теннисисткахСпорт 21 апреля, 17:52
Российские и французские зоологи открыли новые виды ядовитых моллюсковНаука 21 апреля, 17:49
СК предъявил обвинение жительнице Подмосковья, укравшей ребенка и растившей его два годаПроисшествия 21 апреля, 17:35
Бюджет Федерации бокса России в 2017 году составит почти 150 млн рублейСпорт 21 апреля, 17:32
Минтруд предложил меры по стимулированию рождения первенцевОбщество 21 апреля, 17:20
Вяльбе: ФЛГР включит отстраненных лыжников в состав сборной России на следующий сезонСпорт 21 апреля, 17:19
Минобрнауки за два года упростит отчетность для научных организацийНаука 21 апреля, 17:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Красноярского экономического форума.
"И укрепление рубля, и рост реальных процентных ставок - это ужесточение денежно-кредитных условий. Если оно будет происходить довольно быстро, то это, конечно же, будет оказывать сдерживающее влияние на экономический рост. Центральный банк своевременно реагирует, мы это видим, будем ожидать смягчения денежно-кредитных условий", - сказал Орешкин.
Орешкин выразил уверенность, что крепкий рубль способствует ускорению роста экономики России и позволяет рассчитывать на стабильную динамику экономического развития.
"На данном этапе, очевидно, что крепкий рубль способствует ускорению экономического роста и позволяет в начале года показывать более уверенную динамику", - сказал он
Орешкин заявил, что не является сторонником ослабленного рубля.
"Я, если честно, не являюсь сторонником слабой (российской - прим. ред.) валюты", - сказал министр.