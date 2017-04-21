Минэкономразвития ожидает смягчения денежно-кредитной политики ЦБ

КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Об этом министр сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Красноярского экономического форума.

"И укрепление рубля, и рост реальных процентных ставок - это ужесточение денежно-кредитных условий. Если оно будет происходить довольно быстро, то это, конечно же, будет оказывать сдерживающее влияние на экономический рост. Центральный банк своевременно реагирует, мы это видим, будем ожидать смягчения денежно-кредитных условий", - сказал Орешкин.

Орешкин выразил уверенность, что крепкий рубль способствует ускорению роста экономики России и позволяет рассчитывать на стабильную динамику экономического развития.

"На данном этапе, очевидно, что крепкий рубль способствует ускорению экономического роста и позволяет в начале года показывать более уверенную динамику", - сказал он

Орешкин заявил, что не является сторонником ослабленного рубля.

"Я, если честно, не являюсь сторонником слабой (российской - прим. ред.) валюты", - сказал министр.