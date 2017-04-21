Правительство готовит новые предложения по переселению граждан из ветхого жилья

МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ готовит ряд предложений, как решать проблему переселения граждан из ветхого аварийного жилья по истечении программы. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы ставим как приоритет переселение из ветхого аварийного жилья. Что касается программы по переселению из ветхого аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, то до 1 сентября 2017 года нам осталось переселить 331 человека, то есть мы программу выполнили. За это время мы переселили около 3 тысяч человек. Мы заместили 60 тысяч квадратных метров", - сказала на встрече с Медведевым губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"Но за это время выявлено было еще порядка 75 тысяч квадратных метров ветхого аварийного жилья, и практически мы приходим к необходимости переселить в полтора раза больше людей из ветхого аварийного жилья. Как быть другим субъектам РФ, области в одиночку не справятся с этой проблемой", - добавила она.

По словам Ковтун, у северян, проживающих в таком жилье, должна быть не просто надежда - они должны быть уверены, что "государство их не оставит один на один с этой проблемой". Ковтун подчеркнула, что регион будет выделять предельные средства из своего регионального бюджета, муниципалитеты настроены на софинансирование, но нужна помощь.

"Да, эта проблема действительно касается значительной части субъектов нашей страны, - сказал Медведев. - Важно то, что было принято решение по состоянию тогда на 1 января 2012 года, и по всей стране эта работа была проведена, где-то чуть быстрее, может быть, даже лучше, где-то, к сожалению, есть проблемы некоторые, и медленнее это работает, но, тем не менее, эта работа дала свои результаты по всей стране".

"Нам нужно смотреть в будущее, в настоящий момент мы рассматриваем разные возможности того, каким образом решать эти задачи по истечению срока действия этой программы. Правительство свои предложения готовит, мы с вами еще это обсудим", - подчеркнул он.