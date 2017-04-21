Предупреждение о возможной приостановке чартеров в Турцию не ограничено по срокам

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МУРМАНСК, 21 апреля. /ТАСС/. Телеграмма Росавиации, предупреждающая о возможной приостановке чартеров в Турцию, имеет неограниченный срок действия. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"Там (в телеграмме Росавиации - прим. ТАСС) срок никакой не указан. Поэтому да (бессрочное - прим. ТАСС ), надо его иметь ввиду, - сказал министр, отвечая на вопрос, имеет ли телеграмма срок действия.
"Росавиация это уведомление не отменила", - сказал Соколов.
В начале апреля Росавиация разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию по политическим причинам.
В конце октября 2015 года Россия уже закрывала чартерное авиасообщение с Турцией в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией. Чартерное авиасообщение было восстановлено в августе 2016 года.