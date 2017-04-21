Орешкин и Кудрин договорились на КЭФ-2017 о позитивной конкуренции своих стратегий

КРАСНОЯРСК, 21 апреля /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин впервые сошлись в прямой дискуссии на Красноярском экономическом форуме со стратегиями, которые разрабатываются под их контролем. Они признали, что стратегии конкурируют между собой, однако именно эта конкуренция и должна обеспечить в итоге высокое качество работы и идей.

Красноярский экономический форум в этом году вместо февраля проходит с 20 по 22 апреля. Изменилось не только время проведения форума, но и повестка. Если несколько лет подряд форум представлял собой площадку для дискуссий вокруг развития отраслевых инфраструктурных проектов, регионального развития, то в этом году он был презентован как место обсуждения планов и предложений властей и экспертов по достижению экономического роста выше среднемирового в России в условиях новой экономической и политической действительности.

"Нас с Алексеем Леонидовичем (Кудриным) даже друг напротив друга посадили, и, если спросить, есть ли между нами конкуренция, то я отвечу, что конкуренция есть, но конкуренция позитивная… Многие сотрудники МЭР работают в рабочих группах ЦСР, мы пользуемся и смотрим те материалы, которые нарабатывают коллеги. Мы в некоторой степени ведем параллельную работу, и это хорошо, потому что когда две фабрики идей, то общий пул идей, из которых потом можно будет собрать единое целое, становится гораздо больше и гораздо качественнее", - сказал Орешкин, отвечая на соответствующий вопрос модератора сессии.

Сейчас в России уникальная ситуация, делились мнением с ТАСС участники форума. Никогда в стране одновременно не готовилось столько стратегий развития экономики, каждая из которых претендует на свое место в президентской программе-2018. Так, Минэкономразвития готовит план повышения темпов экономического роста до 2025 г. Центр стратегических разработок, в свою очередь, работает над программой стратегического развития России на период 2018-2024 гг. Параллельно Столыпинский клуб, возглавляемый бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, разрабатывает свою "Стратегию роста". Правда, на Красноярский форум пригласили только ударные делегации от Минэкономразвития и ЦСР. Столыпинский клуб, члены которого называют себя "рыночниками-реалистами", был представлен только замглавы ВЭБ Андреем Клепачем.

Первая публичная дискуссия

До этого дня ни Кудрин, ни Орешкин не сходились публично за одним столом для дискуссии. В Красноярске, спустя час после начала мероприятия, они признали, что между этими программами присутствует конкуренция.

Кудрин, согласившись с мнением Орешкина о конкуренции между программами, отметил, что стратегия ЦСР в большей степени затрагивает сферы, которые не слишком широко отражены в плане Минэкономразвития. Среди них он назвал геополитические риски, реформу судебной системы, работу с правоохранительными органами и оценку преступности.

Программа ускорения роста Минэкономразвития предполагает 10 ключевых направлений для развития. Это, в том числе, налоговая политика, поддержка экспорта, формирование предсказуемых условий на макро- и микроэкономическом уровне для бизнеса (направление "Устойчивая среда"). Еще одно направление - "Эффективная занятость". Также работа ведется по направлениям: новая цифровая экономика, внедрение инноваций в ключевых отраслях, таких как транспорт, логистика и др. Остальные четыре направления посвящены социальному блоку. Одно из них - "Достойное долголетие" - связанно с пенсионным страхованием. Остальные направления социального блока посвящены системе социальной поддержки населения, образованию для реализации потенциала граждан и здравоохранению (название "Активное долголетие").

Фактически все эти темы и обсуждаются на форуме: правда, на пленарном заседании утром Орешкин предложил обсудить не "направления", а "треки", однако суть их от этого не изменилась. Впрочем, в первый день форума самые жаркие дискуссии развернулись не на тему того, где и как поднимать экономический рост, а кто это будет делать, и готов ли российский госаппарат к реализации всего запланированного. Обсуждение основных пунктов и целей программы ускоренного роста продолжится на форуме в субботу, тогда участники должны будут предметно пройтись по всем составляющим стратегии и представить на заключительном пленарном заседании форума свои предложения.

Качество системы госуправления

Мысли о том, что написать красивую яркую стратегию роста и распланировать по годам рост благополучия россиян и подъем российской экономики достаточно просто, а вот реализовать ее с помощью существующих рычагов управления практически невозможно, высказывались задолго до Красноярского форума. Но именно на нем эти мысли выплеснулись в публичные споры, показав, что и в самом правительстве есть эти сомнения, насколько эффективна система госуправления, в которой они сами и работают.

"У государства есть свои базовые функции, которые мы обязаны обеспечивать. Причем намного лучше, чем сейчас. Это безопасность, защита прав и интересов граждан, и такие базовые вещи как образование и наука, вопрос здоровья людей. Вот эти вещи государство должно делать намного эффективнее, чем сейчас делает. Прогресс в этих сферах есть за последние 15 лет. Он очевиден, но мы еще не на том уровне, на котором должны были быть", - сказал вице-премьер Аркадий Дворкович на одной из сессий.

Гораздо жестче высказался Алексей Кудрин, заявив, что современная система госуправления не соответствует вызовам, "не фокусирует, не повышает эффективность работы".

"Систему государственного управления я бы оценил сегодня как старую скрипучую машину с низкой скоростью, которая не имеет высокой мощности и, в общем-то, все время заезжает не туда, каждый раз корректирует свое движение, но результат небольшой... Количество совещаний и поручений - как президентских, так и правительственных - за последние шесть лет выросло на 50%, но экономика не ускорилась за этот период", - сказал Кудрин.

По его словам, ЦСР провел оценку качества системы госуправления, в ходе которой выяснил, что лишь 38% государственных служащих занимаются своими прямыми функциональными обязанностями. "В остальных случаях они занимаются каким-то тушением пожаров, имею ввиду авралы, выполнение хаотичных поручений, которые идут от конкретной ситуации", - заявил глава ЦСР.

Ошибка чиновника

Неожиданным для многих стало предложение министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, который достаточно эмоционально призвал возродить в системе госорганов советскую практику ответственности за результат, когда чиновника исключали из КПСС и увольняли с работы за невыполненное важное поручение. "Ответственность за результат в культуре российского госуправления отсутствует как класс уже многие десятилетия. В советское время ответственность за результат - не сдал завод вовремя, извини меня, партбилет на стол. Уволен! Было все четко и понятно. Мы потеряли эту систему с 1990-ми годами. Ее необходимо возродить",- сказал Абызов.

Дворкович поддержал предложение менять подходы к обеспечению эффективности госуправления, однако предложил не рубить повинные головы чиновников за первую ошибку. "Конечно, не должно быть права на вторую и третью ошибку. Это перебор. Но на одну ошибку уж точно должно быть право", - сказал Дворкович.

По его словам, такое право на ошибку должны иметь чиновники, ориентированные на амбициозные результаты, а не на текущий процесс. "Это очень важно, но это надо сформулировать и на уровне политического руководства. Иначе система не будет таким образом работать", - сказал он.

По мнению главы Минэкономразвития, важно выработать и правильные управленческие механизмы внедрения плана в жизнь. Для этого, по его словам, на уровне МЭР модернизируется система управления, нацеленная на переход от вертикальной модели управления к горизонтальной. Так, в Минэкономразвития уже создан департамент, главной задачей которого будет управление изменениями, рассказал Орешкин. Он добавил, что к осени уже будут протестированы принципы нового подхода к управлению, которые впоследствии будут предлагаться на уровень правительства.

Понять новую стратегию

Впрочем, даже перерождение системы управления не станет гарантией, что стратегия ускорения роста будет реализована. Для начала ее надо просто понять, а, судя по спорам во время форума, ее не понимает не только бизнес, но и сами члены правительства.

"Я ничего не понимаю: в чем у правительства России экономическая повестка до 2025 года? У меня моя задача в правительстве заключается в том, чтобы чиновничий язык переводить на язык, понятный людям. Вот я хотел бы, чтобы мы смогли, в том числе, довести основные ваши мысли языком, который был бы понятен простым предпринимателям", - заявил Абызов.

На это замечание вице-премьер РФ Аркадий Дворкович указал, что подобные дискуссии возникают, потому что "просто есть правительство, и есть Открытое правительство". "Мы можем формулировать непонятно, наверное, но вы представитель Открытого правительства все-таки, переведите их на русский язык, адекватным русским языком. Хотя, когда иногда читаешь ваши инструкции, как нужно нам вести работу с открытыми данными и так далее, - я ничего не понимаю тоже", - заметил он.

Примирить стороны, которые не понимают друг друга в правительстве, должно было, по идее, высказывание Орешкина о том, что новый документ по стратегии будет кардинально отличаться от предыдущих версий, станет "живым" и будет реагировать на перемены.

"Стратегии в том виде, как мы это исторически понимаем - толстый документ по основным направлениям, что и как делать, с управленческой точки зрения неэффективный подход. Что мы пытаемся выстраивать, и делаем при подготовке плана и при подготовке принципов реализации плана, что, на самом деле, гораздо важнее - это новые управленческие подходы, связанные с тем, что план сам по себе должен быть "живым" документом", - сказал Орешкин, выступая на пленарной сессии Красноярского экономического форума.