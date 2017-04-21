Мень: Минстрой, АИЖК и банки разработают механизмы поддержки ипотеки в Крыму

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Минстрой, Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и банки планируют разработать механизмы поддержки ипотеки в Крыму. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках III Ялтинского международного экономического форума.

"Пока решений (по механизмам поддержки ипотеки в регионе - прим. ТАСС) окончательных нет, поручение есть, мы над ним работаем вместе с АИЖК и банками. Теми, которые работают на территории Крыма", - сказал Мень.

В пресс-службе АИЖК от комментариев отказались.

"Сегодня есть новые механизмы взаимодействия застройщиков и банков в стране, потому что мы видим иногда объявления - 8,5-9%. Вот это не просто банковская ипотека, это ипотека вместе с рассрочкой застройщика. Может быть, такая модель здесь сможет работать", - продолжил глава Минстроя.

Объем выданных ипотечных кредитов в Крыму по итогам 2016 года вырос в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1,37 млрд рублей. Ранее Мень сообщил о том, что в Минстрое понимают, что сложности связаны с тем, что в Крыму пока работает мало банков.