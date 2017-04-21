Госдума может ужесточить контроль над букмекерскими конторами

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Александр Сидякин и группа парламентариев от "Единой России" разработали законопроект, регулирующий деятельность букмекерских контор. Для них составили перечень мероприятий, на исход которых можно будет сделать ставку.
Законопроект призван предотвратить организацию и проведение незаконных азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, в том числе под видом осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
"Принятие законопроекта позволит повысить уровень правового регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и усилить защиту прав и законных интересов их участников", - считают авторы законопроекта.
В случае принятия законопроекта ставки можно будет делать на финал спортивных мероприятий, конных скачек, забегов, международных и всероссийских гослотерей, развлекательных мероприятий, голосований, выборов и референдумов, проводимых за пределами РФ.