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СГК вложит в экологическую модернизацию старейшей ТЭЦ Красноярска 4 млрд рублей

Экономика и бизнес
21 апреля, 20:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 21, апреля. /ТАСС
Для снижения выбросов золы, по словам гендиректора СГК Михаила Кузнецова, на котлах электростанции будут установлены электрофильтры
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КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) вложит в экологическую модернизацию старейшей теплоэлектростанции Красноярска (ТЭЦ-1, введена в эксплуатацию в 1943 году) порядка 4 млрд рублей. Об этом ТАСС на Красноярском экономическом форуме сообщил генеральный директор СГК Михаил Кузнецов.

"Многие забывают, что выбросы золы это не все выбросы, которые есть у станции, у нас есть оксиды азота, которые тоже могут быть минимизированы. Но наиболее заметный и наиболее экологически решаемый результат - это снижение выбросов золы, то, что многие могут наблюдать как черный дым, выходящий из труб ТЭЦ-1", - заявил Кузнецов.

Для снижения выбросов золы, по словам Кузнецова, на котлах электростанции будут установлены электрофильтры. Экологическая модернизация займет как минимум три года, сообщил он.

"Первый год мы оснастим электрофильтрами один котлоагрегат (всего на станции 13 котлов - прим. ТАСС). Полное оснащение всех котлов станции фильтрами займет еще как минимум два года", - рассказал гендиректор компании. Это позволит снизить выбросы золы в 10 раз.

Согласно данным последнего государственного доклада "О состоянии окружающей среды", объем выбросов в Красноярске в 2015 году составил 195 тыс. тонн, из них 34% приходится на автомобильный транспорт, 31% - на алюминиевый завод "Русал" и 23% - на три ТЭЦ Сибирской генерирующей компании .

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025". ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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