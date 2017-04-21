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Мень: два московских застройщика готовы инвестировать в строительство жилья в Крыму

Экономика и бизнес
21 апреля, 21:04 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 21, апреля. /ТАСС
Министр строительства и ЖКХ отметил, что один из застройщиков специализируется на малоэтажном строительстве в Подмосковье в форматах, которых не хватает в Крыму
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ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Две московские девелоперские компании готовы инвестировать в жилищное строительство в Крыму. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в рамках III Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Приятно то, что здесь на форуме уже подошли два застройщика, которые работали в Москве и в области, и сказали, что готовы инвестировать в жилищное строительство в Крыму", - рассказал Мень, добавив, что этих девелоперов надо максимально поддерживать.

"Одного (застройщика - прим. ТАСС) точно могу назвать - это компания "Сапсан", она специализируется на малоэтажном строительстве в Подмосковье, много известных микрорайонов, они застраивали малоэтажки. Интересные форматы малоэтажного жилищного строительства - это те форматы, которых в Крыму не хватает", - рассказал министр, отметив, что вторая компания пока колеблется.

В 2016 году в Республике Крым было введено 284,9 тыс. кв. м жилья, что почти на 13% превышает показатель 2015 года. Власти региона рассчитывают, что в 2017 году объем ввода жилья в республике может возрасти на 5% - до 300 тыс. кв. м.

Ялтинский международный экономический форум открылся накануне и завершится 22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 46 стран мира. ЯМЭФ проводится в третий раз, в 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей. Также на II ЯМЭФ был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является агентство ТАСС.

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Темы
Ялтинский экономический форум – 2017
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Мень, Михаил Александрович
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