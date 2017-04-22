Беспилотник для сверхточной аэрофотосъемки разработали красноярские инженеры

Суд Панамы отпустил основателей Mossack Fonseca под залог в $1 млнМеждународная панорама 22 апреля, 7:21
"Бостон" победил "Оттаву" и сократил счет в стартовой серии плей-офф НХЛСпорт 22 апреля, 6:50
МИД КНДР осудил Австралию, "слепо копирующую политику США"Международная панорама 22 апреля, 6:44
Дождливая, ветреная погода ожидается в Московском регионеМосква 22 апреля, 6:06
Пенс: США продолжат добиваться сохранения безъядерного статуса Корейского полуостроваМеждународная панорама 22 апреля, 5:55
Передача Кузнецова помогла "Вашингтону" выйти вперед в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"Спорт 22 апреля, 5:17
Трамп: теракт в Париже может укрепить позиции Ле Пен перед выборами во ФранцииМеждународная панорама 22 апреля, 4:03
Трамп не преодолел разногласий с Меркель по НАТО, несмотря на хорошие личные контактыМеждународная панорама 22 апреля, 3:55
Кузнецов и Захаров победили на этапе Мировой серии в прыжках в воду с трамплинаСпорт 22 апреля, 3:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат, в крыло которого вмонтирован магнитный компас, позволяющий машине не отклоняться от курса и делать сверхточную аэрофотосъемку. Об этом сообщил в субботу ТАСС в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) представитель компании-разработчика Антон Перунов.
"Обычно в аппаратах такого класса используются системы, которые осуществляют стабилизацию по двум осям и не решают проблему сноса. Здесь в крыле установлен магнитный компас, который позволяет аппарату всегда поддерживать четкий азимут и не отклоняться от курса", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что такая система не только улучшает восприятие картинки, предаваемой беспилотником на землю, но и позволяет производить аэрофотосъемку с максимальной точностью. Это делает аппарат полезным при геодезических работах и мониторинге различных явлений, таких как паводки или пожары. Аккумуляторы аппарата позволяют ему находиться в воздухе до двух часов и обследовать за один полет территорию площадью до 10 кв. км.
Беспилотник создан с использованием исключительно компонентов, производимых в Красноярске, отметил Перунов. Его аналогов в России нет. В настоящее время предприятие довело разработку до серийного образца и нашло заказчиков.
Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025".
ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.