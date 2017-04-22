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Беспилотник для сверхточной аэрофотосъемки разработали красноярские инженеры

Экономика и бизнес
22 апреля, 7:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Это делает аппарат полезным при геодезических работах и мониторинге различных явлений, таких как паводки или пожары
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Красноярские инженеры разработали беспилотный летательный аппарат, в крыло которого вмонтирован магнитный компас, позволяющий машине не отклоняться от курса и делать сверхточную аэрофотосъемку. Об этом сообщил в субботу ТАСС в ходе Красноярского экономического форума (КЭФ-2017) представитель компании-разработчика Антон Перунов.

"Обычно в аппаратах такого класса используются системы, которые осуществляют стабилизацию по двум осям и не решают проблему сноса. Здесь в крыле установлен магнитный компас, который позволяет аппарату всегда поддерживать четкий азимут и не отклоняться от курса", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такая система не только улучшает восприятие картинки, предаваемой беспилотником на землю, но и позволяет производить аэрофотосъемку с максимальной точностью. Это делает аппарат полезным при геодезических работах и мониторинге различных явлений, таких как паводки или пожары. Аккумуляторы аппарата позволяют ему находиться в воздухе до двух часов и обследовать за один полет территорию площадью до 10 кв. км.

Беспилотник создан с использованием исключительно компонентов, производимых в Красноярске, отметил Перунов. Его аналогов в России нет. В настоящее время предприятие довело разработку до серийного образца и нашло заказчиков.

Красноярский экономический форум проходит с 20 по 22 апреля. Его главная тема - "Российская экономика: повестка 2017-2025".

ТАСС является стратегическим информационным партнером форума.

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Красноярский экономический форум – 2017
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