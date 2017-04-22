Правительство РФ одобрило проект соглашения государств СНГ о мирном атоме

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения государств СНГ о сближении подходов в области использования атомной энергии в мирных целях.

"Считать целесообразным подписать указанное соглашение на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств", - говорится в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Оно опубликовано на сайте кабмина.

"Соглашением устанавливаются принципы, на которых будет основываться деятельность по сближению подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях с учетом национальных законодательств стран СНГ", - говорится в справке к распоряжению.

Необходимость соглашения объясняется наличием атомных объектов на территории стран СНГ, созданных и эксплуатируемых на основе взаимной кооперации. Различие в законодательствах государств в сфере технического регулирования использования атомной энергии негативно влияет на сотрудничество в этой области.

"В этой связи первостепенное значение приобретают взаимопонимание стран в установлении и исполнении обязательных требований к продукции и процессам, связанным с обеспечением безопасности этих объектов", - отмечается на сайте правительства.

Проект соглашения был одобрен 9 декабря 2016 года решением Экономического совета СНГ.