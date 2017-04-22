Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ одобрило проект соглашения государств СНГ о мирном атоме

Экономика и бизнес
22 апреля, 8:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Необходимость соглашения объясняется наличием атомных объектов на территории стран СНГ, созданных и эксплуатируемых на основе взаимной кооперации
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения государств СНГ о сближении подходов в области использования атомной энергии в мирных целях.

"Считать целесообразным подписать указанное соглашение на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств", - говорится в распоряжении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Оно опубликовано на сайте кабмина.

"Соглашением устанавливаются принципы, на которых будет основываться деятельность по сближению подходов по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию, оценке соответствия, стандартизации, аккредитации и метрологическому обеспечению в области использования атомной энергии в мирных целях с учетом национальных законодательств стран СНГ", - говорится в справке к распоряжению.

Необходимость соглашения объясняется наличием атомных объектов на территории стран СНГ, созданных и эксплуатируемых на основе взаимной кооперации. Различие в законодательствах государств в сфере технического регулирования использования атомной энергии негативно влияет на сотрудничество в этой области.

"В этой связи первостепенное значение приобретают взаимопонимание стран в установлении и исполнении обязательных требований к продукции и процессам, связанным с обеспечением безопасности этих объектов", - отмечается на сайте правительства.

Проект соглашения был одобрен 9 декабря 2016 года решением Экономического совета СНГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
СК в Иркутской области возбудил дело на мать, отравившую младенца водкой из бутылочки
6
СМИ: канадские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски
7
Авианосная ударная группа США придет в Японское море до конца апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама