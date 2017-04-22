Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: правительство ввело все инструменты планирования, но не использует их

Экономика и бизнес
22 апреля, 10:51 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Вице-премьер РФ подчеркнул, что имеющийся среднесрочный бюджет таковым не является, так как график все равно пересматривается каждый год
Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство ввело все инструменты, позволяющие планировать работу на среднесрочную перспективу, но не использует их. Об этом сказал в рамках пленарной сессии на Красноярском экономическом форуме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У меня сложилось ощущение, что мы (правительство - прим.ред.) почти все, что от государства хотели бы участники процесса, бизнес прежде всего, сделали, но просто сами не исполняем. У нас есть среднесрочный бюджет, но по факту он не является среднесрочным, потому что мы его каждый год меняем, не сохраняя большую часть этих обязательств, которые вроде бы на три года зафиксировали. У нас есть в некоторых сферах заявленные долгосрочные тарифы, но мы по ним все равно каждый год график пересматриваем. У нас есть планы закупок госкомпаний - у некоторых даже среднесрочные планы закупок. Но они их, естественно, тоже меняют. И так далее. То есть, мы почти все инструменты ввели, но их используем не так, как они задумывались", - сказал он.

Исключение при этом, по его словам, составляет законодательный процесс. "У нас теперь очень регламентированная процедура, с оценкой регулирующего воздействия, с общественным обсуждением, с прохождением самых разных инстанций и на самой начальной стадии, когда публикуется уведомление по подготовке нормативного акта, уже все могут начать принимать участие (в обсуждении документа - прим. ТАСС)", - отметил он. Это позволяет порой отказаться от принятия того или иного документа, если в ходе обсуждений участники смогут доказать его ненужность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Красноярский экономический форум – 2017
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин считает, что физлица должны платить НДФЛ с доходов по депозитам
2
Ремонт "Адмирала Кузнецова" начнется в сентябре и будет стоить 40 млрд рублей
3
При нападении на военную базу в Афганистане погибли 150 человек
4
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
5
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
6
Источник: "Адмирал Кузнецов" в ходе ремонта вооружат ракетным комплексом "Калибр"
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама