Дворкович: правительство ввело все инструменты планирования, но не использует их

КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Правительство ввело все инструменты, позволяющие планировать работу на среднесрочную перспективу, но не использует их. Об этом сказал в рамках пленарной сессии на Красноярском экономическом форуме вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"У меня сложилось ощущение, что мы (правительство - прим.ред.) почти все, что от государства хотели бы участники процесса, бизнес прежде всего, сделали, но просто сами не исполняем. У нас есть среднесрочный бюджет, но по факту он не является среднесрочным, потому что мы его каждый год меняем, не сохраняя большую часть этих обязательств, которые вроде бы на три года зафиксировали. У нас есть в некоторых сферах заявленные долгосрочные тарифы, но мы по ним все равно каждый год график пересматриваем. У нас есть планы закупок госкомпаний - у некоторых даже среднесрочные планы закупок. Но они их, естественно, тоже меняют. И так далее. То есть, мы почти все инструменты ввели, но их используем не так, как они задумывались", - сказал он.

Исключение при этом, по его словам, составляет законодательный процесс. "У нас теперь очень регламентированная процедура, с оценкой регулирующего воздействия, с общественным обсуждением, с прохождением самых разных инстанций и на самой начальной стадии, когда публикуется уведомление по подготовке нормативного акта, уже все могут начать принимать участие (в обсуждении документа - прим. ТАСС)", - отметил он. Это позволяет порой отказаться от принятия того или иного документа, если в ходе обсуждений участники смогут доказать его ненужность.