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ВЭБ в этом году планирует запустить Marketplace для заказа услуг

Экономика и бизнес
22 апреля, 11:58 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Создание Marketplace даст возможность любой компании "не только читать, но и возможность заказывать услугу или ставить техзадание на услугу"
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк планирует в этом году запустить сервис Marketplace в электронном виде для заказа тех или иных видов услуг, сообщил глава банка Сергей Горьков на Красноярском экономическом форуме.

"Мы сейчас обсуждаем создание центра компетенций именно в качестве управления проектами, процессами. Мы считаем, что центр компетенций - это не только хранение и анализ данных, это и продвижение услуг. Мы хотим создать мини Marketplace, который будет формировать услуги в части образования для улучшения качества проектов и процессов, но и также предоставление возможности услуги. В этом году мы такой Marketplace можем создать в электронном виде, что позволит любой компании не только читать, но и возможность заказывать услугу или ставить техзадание на услугу", - сказал Горьков.

По его словам, это будет "20-30 страниц, чтобы четко понимать, что происходит".

Marketplace в общепринятом смысле - это онлайн- площадка, собирающая, систематизирующая информацию о товарах и услугах разных компаний, зарегистрированных в системе, и предоставляющая такую информацию по запросу покупателя.

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Красноярский экономический форум – 2017
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