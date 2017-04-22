ВЭБ в этом году планирует запустить Marketplace для заказа услуг

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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Внешэкономбанк планирует в этом году запустить сервис Marketplace в электронном виде для заказа тех или иных видов услуг, сообщил глава банка Сергей Горьков на Красноярском экономическом форуме.
"Мы сейчас обсуждаем создание центра компетенций именно в качестве управления проектами, процессами. Мы считаем, что центр компетенций - это не только хранение и анализ данных, это и продвижение услуг. Мы хотим создать мини Marketplace, который будет формировать услуги в части образования для улучшения качества проектов и процессов, но и также предоставление возможности услуги. В этом году мы такой Marketplace можем создать в электронном виде, что позволит любой компании не только читать, но и возможность заказывать услугу или ставить техзадание на услугу", - сказал Горьков.
По его словам, это будет "20-30 страниц, чтобы четко понимать, что происходит".
Marketplace в общепринятом смысле - это онлайн- площадка, собирающая, систематизирующая информацию о товарах и услугах разных компаний, зарегистрированных в системе, и предоставляющая такую информацию по запросу покупателя.