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Дворкович: поздний выход на пенсию становится актуальным из-за низкой инфляции

Экономика и бизнес
22 апреля, 12:06 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, апреля. /ТАСС
Сейчас пенсионное законодательство РФ предусматривает повышение пенсионного обеспечения тех, кто добровольно выходит на пенсию позже
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КРАСНОЯРСК, 22 апреля. /ТАСС/. Существующая мера по стимулированию граждан позже выходить на пенсию опять может стать актуальной. Об этом заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

"В период, когда инфляция подскочила, это действительно часть актуальности утратило, но сегодня более стабильная ситуация, эта актуальность явно возрождается", - сказал он.

Сейчас пенсионное законодательство РФ предусматривает повышение пенсионного обеспечения тех, кто добровольно выходит на пенсию позже, напомнил директор ФГБУ "Научно-исследовательский финансовый институт" Владимир Назаров, однако о такой возможности знает очень мало россиян.

"Можно фактически удвоить пенсию, выйдя на пять лет позже. Так как сейчас инфляция низкая, это вложение становится гораздо выгоднее, чем банковский депозит", - сказал Назаров.

По итогам 2016 года инфляция в России замедлилась до 5,4% - самый низкий показатель за новейшую историю страны.

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Красноярский экономический форум – 2017
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