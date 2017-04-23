МВФ объявил об экономической оттепели с переменными рисками

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Карамышева/. Участники традиционной весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ), которая завершилась в Вашингтоне, отметили значительное улучшение динамики темпов роста мировой экономики. Однако политические и электоральные риски в Европе, а также риски неопределенности политики США могут оказать негативное воздействие на первые позитивные тенденции.

Первый раз за последние годы МВФ изменил прогноз в сторону повышения, и все делегаты в ходе прошедшей недели в Вашингтоне отметили, что в мировой экономике наметилась позитивная динамика.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард считает, что в мировой экономике настало "время весеннего настроения". Она напомнила, что МВФ теперь прогнозирует на текущий год экономический рост в мире на уровне 3,5%, а на будущий - 3,6%. Лагард подчеркнула, что эти показатели гораздо лучше прошлогодних, когда рост составлял 3,1%. Одним из условий сохранения набранных темпов роста, по ее словам, станет развитие торговли и сохранение международного сотрудничества.

Члены Международного валютного и финансового комитета (МВФК) МВФ также констатировали в коммюнике, что восстановление мировой экономики набирает обороты, а перспективы улучшаются. Вместе с тем в итоговом документе отражены и риски.

"Наследство кризиса, высокие уровни долга, слабый рост производительности и демографические тренды остаются значительными негативными факторами для развитых экономик, в то время как внутренние дисбалансы, более резкие, чем ожидалось, ужесточение финансовых условий и отрицательное влияние мировой неопределенности являются проблемами для некоторых развивающихся стран", - говорится в коммюнике.

Отказ от борьбы с протекционизмом

Международный валютный и финансовый комитет МВФ в этот раз воздержался в своем коммюнике от призывов к "сопротивлению всем формам протекционизма", хотя этот пункт присутствовал в коммюнике по итогам заседания в октябре 2016 года.

"Мы будем работать над обеспечением поддержки равных для всех условий международной торговли и налогообложения", - так звучит пункт коммюнике МВФ, посвященный торговле. Подобная замена формулировок произошла и по итогам встречи министров финансов и глав Центральных банков G20 в Баден-Бадене в марте этого года. Изменения, по словам делегатов, связаны с позицией США.

В свою очередь, Соединенные Штаты требуют исправления "дисбалансов", имеющихся, на их взгляд, в мировой торговле и финансах, и добиваются от МВФ более активных усилий в этом направлении. министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил это в своем заявлении к заседанию МВФК - высшего руководящего органа МВФ. По его словам, МВФ следует выявлять конкретные политические коррективы на страновом уровне, чтобы достигать гораздо большей сбалансированности всей системы в целом.

Глава минфина США отметил ключевую роль справедливой и прозрачной валютной политики в справедливом распределении выгоды от торговли. "Странам следует соблюдать свои курсовые обязательства, включая обязательства воздерживаться от конкурентной девальвации, не пользоваться денежно-кредитной политикой для таргетирования валютных курсов в конкурентных целях и проводить подробные консультации по валютным курсам", - подчеркнул американский финансист.

Кому конкретно адресованы его пожелания, Мнучин не уточнил. Но прежде ведущие политики США, включая президента Дональда Трампа, не раз публично выражали недовольство по поводу торговой и курсовой политики Китая. К числу стран, имеющих крупные профициты во внешней торговле, относится и Германия.

Новый мировой валютный порядок

Финансовая G20 на полях весенней встречи в Вашингтоне решила создать группу известных финансистов, которая займется разработкой реформы мировой финансовой архитектуры. Как сообщил ранее ТАСС источник в российской делегации, возглавит группу экс-министр финансов, нынешний вице-премьер Сингапура Тарман Шанмугаратнам. Также в группу войдут известный финансист, экс-председатель правления Европейского центрального банка (с 2003 по 2011 год) Жан-Клод Трише, бывший вице-президент Всемирного банка и министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала.

"Решение создать такую группу - неоднозначное. Было несколько инициатив за последние восемь лет, содержащих предложения по глубокому реформированию международной валютной системы", - заявил ТАСС глава российской делегации, замминистра финансов Сергей Сторчак.

Он напомнил, что ранее, в 2009 году, в рамках финансовой G20 уже создавалась подобная группа во главе с нобелевским лауреатом Джозефом Стиглицем. Однако "результаты деятельности групп и все предложения остались на бумаге", вспоминает замминистра.

Пока кандидата для участия в группе от России нет, сообщил ТАСС источник в российской делегации. При этом, по его словам, основным претендентом от России можно считать бывшего министра финансов Алексея Кудрина.

Финансовая грамотность и антикризисные облигации

Германия в ходе мартовского заседания G20 в Вашингтоне озвучила основные темы своего председательства, которые также интересны России. Одна из тем - это финансовая грамотность с развитием финансовых digital-услуг.

"Участники финансовой "двадцатки" отметили необходимость изучения новых технологий в финансовой сфере, чтобы регулирование успевало за IT-развитием отрасли. После кризиса 2008-2009 годов стали обращать пристальное внимание на стандартные инструменты. Но появилось много услуг, которые сложно регламентировать, так как не совсем понятно, кем и в какой момент оказывается услуга", - отметил ТАСС источник в российской делегации.

По словам Сторчака, немецкая сторона на саммите лидеров G20 в Гамбурге в июле планирует продвигать идею выпуска на рынок облигаций, купон которых будет привязан к темпам роста ВВП выпускающих их стран. "Это считается элементом антикризисного управления. Немецкое председательство уделяет этому инструменту особое внимание", - сообщил ТАСС замминистра.

Политические риски и неопределенности

Переговоры в течение недели были пронизаны политическими вопросами, хотя темы геополитики, по словам делегатов от разных стран, официально не поднимались ни на одной из сессий и мероприятий весенней встречи МВФ.

"С учетом геополитических рисков, которые состоялись, "двадцатка" стала играть иную роль. Если после кризиса 2008-2009 годов она обеспечивала формирование комплексных мер для того чтобы минимизировать последствия этого кризиса, то сейчас, с ростом геополитической напряженности, она стала играть роль, которая выходит за рамки экономических отношений между странами", - рассказал ТАСС Сторчак.

По его словам, лейтмотивом всех встреч на этой неделе в Вашингтоне - в рамках G20 и заседания МВФК - была тема усиления сотрудничества в многостороннем формате. Министры финансов и управляющие Центральными банками согласились с менеджментом МВФ, что в нынешних условиях необходимо именно конструктивное взаимодействие на многостороннем уровне, а не в двустороннем формате.

"В числе рисков у команды фонда (МВФ - прим. ТАСС) однозначно есть вопросы неопределенности с точки зрения политики американских властей. А том числе в части возможной налоговой реформы, протекционистских мер", - сообщил источник ТАСС в российской делегации.

"Нет четкого понимания того, в какой степени президент (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) будет придерживаться многосторонности. Американские представители в ходе весенней встречи презентовали свои позиции очень редко и предельно аккуратно", - подтверждает Сторчак. По его словам, говорить о реформировании мировой финансовой системы без сформированной позиции США очень сложно.

Другие возможные опасения МВФ связывает с Европой - политические и электоральные риски, связанные с выборами во Франции, Германии и Италии, заявил ТАСС источник в делегации РФ.

Согласно данным, которые представила МВФ в Вашингтоне на этой недели, только 15% финансовых организаций, зарегистрированных на территории Евросоюза и работающих вовне, могут считаться хорошо функционирующими и не требующими финансового оздоровления, 53% - откровенно слабые, требуют незамедлительного вмешательства. Порядка 30% - это банки, деятельность которых требует мониторинга. "Если брать банки, работающие только на Евросоюз, и не выходящие во вне, в плохом состоянии пребывают 70%", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, начинается процедура Brexit. "Есть основания думать, что как только начнутся переговоры по Brexit, все станет значительно интереснее, потому что со стороны европейцев уже формируется некоторое раздражение", - отметил источник. Последующие встречи и консультации на эту тему могут быть жесткими, считает он.