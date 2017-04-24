Аксаков: законопроект о страховании средств МСБ отправлен на согласование в ЦБ и Минфин

ЯЛТА, 24 апреля. /ТАСС/. Законопроект о страховании средств на банковских счетах предприятий малого и среднего бизнеса уже подготовлен и направлен на согласование в Банк России и в Минфин, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах Ялтинского международного экономического форума.

"Я отправил его (проект закона) в ЦБ и Минфин на согласование, после этого уже будет внесен в Госдуму", - сказал он.