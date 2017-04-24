Акции французских банков подорожали после победы Макрона в первом туре

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ПАРИЖ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Парижская биржа отреагировала сегодня на победу Эмманюэля Макрона в первом туре президентских выборов повышением котировок акций всех основных банков страны. Об этом сообщает агентство AFP.
С начала торговой сессии котировки акций Societe Generale подскочили на 9,32% (до €50,6 за одну бумагу), опережая рост акций Credit Agricole, стоимость которых выросла на 7,84% (до €13,405 за штуку). Акции BNP Paribas подорожали на 7,76% (до уровня €66,81 за акцию).
В целом на французской бирже был зафиксирован рост основного индекса CAC-40 на 3,85%, до 5254,13 пункта.
Эмманюэль Макрон является бывшим министром экономики Франции. До этого он работал на высоких постах в Rothschild & Cie.
Предвыборная кампания Макрона, как утверждают французские СМИ, а также его политические оппоненты, финансируется банками и крупными держателями капиталов. Макрон не отрицает этого, но и не сообщает официально об источниках финансирования. Эти данные предоставляются в обязательном порядке в Избирательную комиссию и ею не публикуются.