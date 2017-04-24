Медведев отметил высокий уровень разработок "Алмаз-Антея"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" с 15-летием со дня образования. Текст телеграммы размещен на официальном сайте правительства РФ.

"Созданные вами зенитно-ракетные комплексы и системы составляют основу воздушно-космической обороны страны. А такие перспективные разработки, как ЗРС пятого поколения С-500 "Прометей", позволят решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве России, но и в ближнем космосе, надежно стоять на страже наших национальных интересов, охранять мирную жизнь людей", - говорится в сообщении.

По словам премьера, объединив более 60 предприятий в разных регионах страны, "Алмаз-Антей" стал одной из крупнейших военно-промышленных компаний мира. "Благодаря вашему труду, опыту и профессионализму за полтора десятилетия сформирована современная высокотехнологичная структура, которая на равных конкурирует с ведущими производителями вооружений и военной техники", - отметил он. Медведев подчеркнул, что большим спросом на международных рынках пользуются всемирно известные комплексы "Антей-2500", "Тор", "Бук", а также системы С-300 и С-400 "Триумф", которые успешно зарекомендовал себя во многих миротворческих операциях, в том числе в Сирии.

Глава кабмина также отметил, что уникальный научный и технический потенциал концерна используется и для производства гражданской продукции. "На ваших предприятиях выпускается много полезных вещей: от автомобильных навигаторов и медицинских приборов до оборудования для цифрового телевидения и атомных электростанций", - резюмировал он.

АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства. Продукция концерна стоит на вооружении РФ и более 50 других государств.