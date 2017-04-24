Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил высокий уровень разработок "Алмаз-Антея"

Экономика и бизнес
24 апреля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, апреля. /ТАСС
По словам премьера России, объединив более 60 предприятий в разных регионах страны, концерн стал одной из крупнейших военно-промышленных компаний мира
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив концерна Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" с 15-летием со дня образования. Текст телеграммы размещен на официальном сайте правительства РФ.

"Созданные вами зенитно-ракетные комплексы и системы составляют основу воздушно-космической обороны страны. А такие перспективные разработки, как ЗРС пятого поколения С-500 "Прометей", позволят решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве России, но и в ближнем космосе, надежно стоять на страже наших национальных интересов, охранять мирную жизнь людей", - говорится в сообщении.

По словам премьера, объединив более 60 предприятий в разных регионах страны, "Алмаз-Антей" стал одной из крупнейших военно-промышленных компаний мира. "Благодаря вашему труду, опыту и профессионализму за полтора десятилетия сформирована современная высокотехнологичная структура, которая на равных конкурирует с ведущими производителями вооружений и военной техники", - отметил он. Медведев подчеркнул, что большим спросом на международных рынках пользуются всемирно известные комплексы "Антей-2500", "Тор", "Бук", а также системы С-300 и С-400 "Триумф", которые успешно зарекомендовал себя во многих миротворческих операциях, в том числе в Сирии.

Глава кабмина также отметил, что уникальный научный и технический потенциал концерна используется и для производства гражданской продукции. "На ваших предприятиях выпускается много полезных вещей: от автомобильных навигаторов и медицинских приборов до оборудования для цифрового телевидения и атомных электростанций", - резюмировал он.

АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - российская группа предприятий, разрабатывающая и выпускающая средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). Штаб-квартира концерна находится в Москве. 100% акций компании находятся в собственности государства. Продукция концерна стоит на вооружении РФ и более 50 других государств.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
2
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
3
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены
4
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама