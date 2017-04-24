Путин предостерег от увеличения присутствия федеральных торговых сетей в регионах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил против увеличения доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах с 25% до 30%.
"Предложение внимательнее отнестись к идее об увеличении присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25% до 30% считаю абсолютно правильным, иначе у нас наступит полный монополизм и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию", - сказал глава государства на встрече с членами Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.
При этом Путин не уверен в необходимости введения правила ограничить совокупное присутствие федеральных сетей в регионах 50%. "Нужно ли вводить правила, чтобы у федеральных сетей было не более 50% в целом на территории? Нужно посчитать просто, чтобы не нанести ущерба потребителям", - сказал он.