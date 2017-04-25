Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев проведет совещание по вопросам дорожного хозяйства Омской области

Экономика и бизнес
25 апреля, 0:02 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
После этого премьер посетит Омскую филармонию, где проходит форум "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в рамках своей рабочей поездки в Омск проведет совещание по вопросам дорожного хозяйства Омской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Перед этим глава кабмина осмотрит находящийся на реконструкции культурно-исторический комплекс Омской крепости, заложенной в XVIII веке. Затем он осмотрит Воскресенский собор, воссозданный в 2009 году на месте исторического собора второй половины XVIII века, разрушенного в 1959 году для обустройства городского сквера. Премьер также ознакомится с выставкой Омского отделения Российского военно-исторического общества, организованной в комплексе собора, после чего отправится в администрацию региона для проведения совещания.

По завершении совещания по вопросам дорожного хозяйства Омской области Медведев побеседует с губернатором региона Виктором Назаровым, а затем оправится в Омскую филармонию, где 25 апреля проходит форум "Культура - национальный приоритет" партии "Единая Россия".

Омские дороги

Губернатор Виктор Назаров в августе прошлого года заявлял, что власти Омской области намерены за 2017-2019 годы привести в порядок все дороги в регионе. Для этого предусмотрено финансирование в размере 7 млрд рублей ежегодно, из них 1 млрд рублей - на строительство дорог в областном центре. По его словам, особое внимание также будет уделено дорогам северных территорий, где болотистая местность и суглинистые почвы.

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался после того, как 14 апреля 2016 года в ходе прямой линии с президентом РФ жительница Омска Екатерина Черненко рассказала об их плохом состоянии и бездействии местных властей. Владимир Путин призвал привести их в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе 2016 года. Как рассказывал позже Назаров, к 300-летию Омска на ремонт городских улиц было выделено 1,7 млрд рублей, в порядок была приведена 21 улица Омска, проведены торги и были в стадии заключения контракты по ремонту еще 36 улиц.

Всего в прошлом году на ремонт дорог в регионе было выделено около 8 млрд рублей с учетом поступлений из федеральной казны. По данным Минстроя области, до конца 2019 года в Омске будет отремонтировано 80 улиц и других дорожных объектов. На ремонт 17 первоочередных объектов в 2017 году планируется выделить 641 млн рублей. Среди них магистральные улицы Мельничная, Транссибирская, Заозерная, Ватутина, 33-я Северная, Березовая, проспект Мира, Красноярский тракт и др. Везде предусмотрено снятие старого покрытия и укладка двухслойного асфальтобетона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспериментальные дома с элементами из дерева построят взамен части пятиэтажек в Москве
2
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
3
Фэллон: Великобритания сохраняет право на превентивное применение ядерного оружия
4
Роскосмос исключил из отряда трех космонавтов
5
Зампред Мосгордумы предложил ввести налог на бездетность
6
СМИ: Луганск остался без электроснабжения
7
Клинцевич: заявление Великобритании о праве на ядерный удар заслуживает жесткого ответа
Темы дня
Загрузка...
Реклама