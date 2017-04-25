МЭР: четыре нефтесервисные компании РФ интересуются проектами в Катаре

ДОХА, 25 апреля. /ТАСС/. "Стройнефтегаз", группа "Эриалл", "Росгеология", "Росгеосервис" интересуются нефтесервисными контрактами в Катаре, а также проектами в области геологоразведки в этой стране. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэкономразвития РФ Наиля Черникова.

"В основном геологоразведочные проекты, проекты по нефтесервису. Из наших компаний интересуются "Стройнефтегаз", группа "Эриалл", "Росгеология", "Росгеосервис"", - сказала она.

Кроме того, по ее словам, катарская сторона по прежнему интересуется поставками сжиженного природного газа (СПГ) из России. "Да, они и сами в этом (в поставке СПГ) заинтересованы", - добавила Черникова.

В столице Катара - Дохе проходит межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.