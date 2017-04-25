Проверку Роскачества не прошли 37% марок сгущенного молока

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Роскачество провело исследование сгущенного молока, продающегося в российских магазинах. Однако в 37% случаев продукция не соответствует заявленному ГОСТу и не может называться сгущенным молоком, следует из результатов исследования.

Всего было проверено 27 торговых марок, продукция под которыми была произведена в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Орловской и Смоленской областях, Республике Башкортостан и Краснодарском крае, а также в Белоруссии (несколько образцов). При этом исследовалась продукция с 8,5% жирности, которая маркировалась как "сгущенное молоко цельное".

"Самый важный итог исследования - распространенный потребительский миф о повсеместной фальсификации молочных продуктов пальмовым маслом не подтвердился - ни в одном образце растительных жиров выявлено не было", - отмечается в исследовании.

Однако, согласно действующему ГОСТу и техническому регламенту, подобная маркировка не допускает использование ни растительных жиров, ни искусственных загустителей и добавок при производстве, подчеркнули в Роскачестве.

"Если же к молоку добавляются крахмал и растительные жиры, то это уже не сгущенное молоко, а молокосодержащий продукт, который может называться "Сгущенка", "Варенка", "Сгущеночка", но только не "Сгущенное молоко", - отмечают эксперты организации.

Однако в 10 случаях "гостированное" сгущенное молоко не дотянуло до заявленного уровня качества. Например, продукция под марками "Белгородские молочные продукты", "Карламанский продукт", "Любимая классика" и "Наша семья" были разбавлены крахмалом.

Еще один критерий качества - это уровень содержания лактозы, так называемого молочного сахара. "Повышенное содержание лактозы может означать, что продукт сделан не по ГОСТу, а путем рекомбинирования, причем с использованием сухого обезжиренного молока и сыворотки", - прокомментировала руководитель группы стандартизации Молочного Союза России Лариса Абдуллаева. Повышенный уровень лактозы эксперты Роскачества обнаружили в сгущенке "Белгородские молочные продукты", "Главпродукт", "Главпродукт Экстра", "Избенка", "Карламанский продукт", "Молочная страна "Халяль", "Сладеж", "Смешная корова" и FineLife.

Кроме того, выдать недостаточно качественный продукт, приготовленный с нарушениями ГОСТа, может повышенная или, наоборот, пониженная вязкость сгущенного молока. Такие недочеты обнаружены при проверке марок "Молочная страна "Халяль" и "Рогачев". А повышенный уровень сахарозы обнаружен в сгущенном молоке "Белгородские молочные продукты" и "Деревенские молочные продукты".

Еще одно нарушение - это повышенная массовая доля влаги, выявленная у образцов "Любимая классика", "Молочная страна "Халяль", "Кореновский МКК", "Наша семья" и "Советское".

Остальные проверенные образцы соответствуют заявленным стандартам. При этом на получение российского знака качества может претендовать сгущенное молоко "Волоконовское" и "Коровка из Кореновки".