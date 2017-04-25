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Россия и Катар обсуждают совместные проекты на $12 млрд

Экономика и бизнес
25 апреля, 12:02 дата обновления: 25 апреля, 12:51 UTC+3
Также глава Минэнерго РФ сказал, что страны могут выйти на торговый оборот в $500 млн уже через три года
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Александр Новак

Александр Новак

© Николай Галкин/ТАСС

ДОХА, 25 апреля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Катарское инвестагентство рассматривают совместные проекты общим объемом $12 млрд, сообщил на пресс-конференции глава Минэнерго РФ Александр Новак после заседания российско-катарской межправительственной комиссии, где он является сопредседателем.

"Сотрудничество между Российским фондом прямых инвестиций и Катарским инвестагентством развивается. Уже вложено в конкретные проекты $1,2 млрд, на рассмотрении находятся проекты еще на сумму около $12 млрд", - сказал он.

Новак пояснил, что речь идет о проектах в области строительства, девелопмента, фармацевтики, ритейла и энергетики.

Министр также добавил, что в итоговом протоколе заседания комиссии отмечена возможность сотрудничества в области атомной энергетики, совместный трейдинг углеводородов, участие сторон в добыче углеводородов.

Также Новак сказал, что Россия и Катар могут выйти на торговый оборот в $500 млн уже через три года. "Если взять простую арифметику, у нас в прошлом году было увеличение в 2 раза. Если мы пойдем в таком же темпе, то $500 млн мы достигнем где-то через 3 года", - сказал он.

Российский министр также сообщил, что Россия и Катар рассматривают возможность создания совместного предприятия по производству оборудования для нефтесервиса. "Есть перспективные предложения по созданию совместных предприятий по производству оборудования для нефтегазовой отрасли", - сказал он.

По словам Александра Новака, РФ и Катар договорились подготовить к следующему заседанию межправительственной комиссии соглашение по облегчению таможенного режима. "Мы договорились к следующему заседанию комиссии подготовить межправительственное соглашение между таможенными службами. Обсуждался этот документ. И я думаю, что это существенное подспорье для развития нашего сотрудничества", - сказал он.

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