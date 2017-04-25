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Украинские радикалы заблокировали отделение Сбербанка во Львове

Экономика и бизнес
25 апреля, 13:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, апреля. /ТАСС
Официальной реакции областного управления национальной полиции на это происшествие пока не последовало
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© Архип Верещагин/ТАСС, архив

КИЕВ, 25 апреля. /ТАСС/. Украинские радикалы  заблокировали работу отделения Сбербанка в центре Львова. Ответственность за организацию провокации против финансового учреждения взяли представители националистического формирования "Национальный корпус".

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На фотографиях с места происшествия, которые появились в социальных сетях видно, что фасад и окна здания заклеены оскорбительными листовками, а возле входа в отделение развернута палатка. "Национальный корпус" явился по адресу проспект Черновола, 2, и своей акцией запускает бессрочную блокаду", - объявили националисты. Боевики подчеркивают, что их действия будут продолжаться до ликвидации во Львове банков с российским капиталом.

Официальной реакции областного управления национальной полиции на это происшествие пока не последовало.

Ранее нападениям со стороны националистических организаций уже подвергались отделения Сбербанка в Киеве, Харькове, Днепре и других городах Украины. Позже их работу удалось восстановить.

С января этого года украинские радикалы из "Национального корпуса" объявили "войну" дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от властей отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы. Под давлением националистов президент Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом (Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank) сроком на год. После этого радикалы приостановили акцию, чтобы, как они заявили, дать время украинцам забрать свои средства. С 10 апреля националисты объявили о возобновлении своих акций в связи с отсутствием "эффективных действий Национального банка Украины", который не отзывает лицензии у "дочек" российских банков.

Сбербанк уходит с Украины

Сбербанк 27 марта объявил о продаже 100% акций своей дочерней структуры на Украине консорциуму с участием латвийского банка и белорусской компании.

Пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) позже сообщила, что Нацбанк получил пакет документов от покупателей "дочки" российского Сбербанка на Украине. "Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации - Саид Гуцериев, который намерен купить 77,5 процента акций Сбербанка", - сказано в сообщении.

По информации НБУ, в ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора - Норвик банка (JSC Norvik Banka), который имеет намерение приобрести 22,5 процента акций Сбербанка.

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