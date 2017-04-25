Минэнерго Грузии надеется, что спор с "Интер РАО" не дойдет до международного арбитража

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ТБИЛИСИ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Министерство энергетики Грузии надеется, что инвестиционный спор с властями республики, инициированный структурами российского энергохолдинга "Интер РАО" из-за компенсации в связи с обесценением лари, не дойдет до международного арбитража. Об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Грузии Ираклий Хмаладзе.
Он отметил, что стороны находятся "на этапе консультаций" и Грузия надеется на их позитивное завершение.
Ранее нидерландские структуры "Интер РАО" - Silk Road Holdings B.V. и Gardabani Holdings B.V., владеющие в Грузии 75% акций электросетевой компании "Теласи" и по 100% Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2, уведомили власти республики об инвестиционном споре по компенсации выпадающих доходов от обесценения лари. Ущерб в "Интер РАО" оценивают в десятки миллионов долларов, сообщили ТАСС в компании.
Silk Road и Gardabani являются защищенными инвесторами по договору о стимулировании и взаимной защите инвестиций между Нидерландами и Грузией. Согласно позиции компаний, Грузия нарушила обязательства международного договора, а также договоров купли-продажи, которые предусматривают, что тарифы на услуги компаний будут повышаться при обесценении лари по отношению к доллару. Для Храми ГЭС-2 также возможен пересмотр тарифа при обесценения лари к иене. Однако власти Грузии, по данным структур "Интер РАО", не реализовали эти гарантии.
В этой связи компании направили в адрес президента Грузии Георгия Маргвелашвили, министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, министра юстиции Грузии Теа Цулукиани и министра энергетики Кахаберу Каладзе уведомления об инвестиционном споре.
Silk Road и Gardabani также сообщили, что сохраняют за собой право обратиться в международный арбитраж.
Замминистра энергетики Грузии подтвердил поступление в Минэнерго писем компаний и добавил, что данная "письменная корреспонденция - это тот формальный процесс, который необходимо пройти до начала арбитражного спора".
"На данном этапе нам представлено письменное требование, обосновывающее позиции "Интер РАО", и в этом формате вопрос находится на этапе переговоров. Надеемся на их позитивное завершение и на то, что в дальнейшем нам не придется переходить в арбитраж", - сказал Хмаладзе.
Он заверил, что если спор разрешится путем переговоров, это не отразится негативно на потребительских тарифах. Если же дело перейдет в международный арбитраж, то, по словам Хмаладзе, "у грузинской стороны есть аргументированные позиции, которые позволят завершить эти спорные процессы без ущерба для Грузии".
Сейчас у "Интер РАО" три актива в Грузии - Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 установленной мощностью 113 МВт и 114 МВт соответственно, а также электросетевая компания "Теласи".
Договор о покупке Silk Road 75% акций "Теласи" заключен в конце 1998 года. Gardabani приобрела Храми ГЭС-1 и Храми ГЭС-2 весной 2011 года. Оба соглашения предусматривают установление определенного уровня тарифов на электроэнергию, который бы покрывал убытки компаний в случае обесценения грузинской валюты.
В 2016 году "Интер РАО" продала грузинское ООО "Мтквари энергетика", которое включало два блока Тбилисской ГРЭС суммарной мощностью 600 МВт.