ФАС отложила рассмотрение дела о поставке компьютеров для ГАС "Выборы"

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила на 25 мая рассмотрение дела в отношении поставщиков компьютеров Lenovo и HP для государственной автоматизированной системы (ГАС) "Выборы", говорится в сообщении службы.

"ФАС России удовлетворила ходатайства ООО "ЭйчПи Инк", ООО "Леново (Восточная Европа/Азия)" об отложении дела в связи с необходимостью дополнительно ознакомиться с материалами. Рассмотрение дела в отношении поставщиков компьютеров для ГАС "Выборы" назначено на 25 мая", - отметили в ФАС.

Кроме того, антимонопольный орган сообщил о решении привлечь в качестве ответчика по этому делу "Национальную компьютерную корпорацию" (НКК).

В середине апреля стало известно о том, что ФАС провела проверку в НКК. При этом сотрудники корпорации препятствовали работе службы.

ФАС возбудила дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении нескольких компаний - поставщиков компьютерной техники в ноябре 2016 года. В частности, ведомство обнаружило признаки картеля в электронном аукционе на поставку системных блоков для ГАС "Выборы". При этом ФАС считает, что деятельность картеля координируют российские представительства китайской Lenovo и американской HP.