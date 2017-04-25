В Крыму сменился руководитель "Морской дирекции"

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Сергей Якушев, ранее занимавший различные должности в морских портах Краснодарского края, назначен гендиректором компании "Морская дирекция" - оператора Керченской переправы, которая связывает Крым с материковой Россией, он сменит на посту Геннадия Дедкова.

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"Якушев с 2005 года занимал различные должности в портах Краснодарского края, сейчас он возглавил "Морскую дирекцию" вместо Геннадия Дедкова", - сказала представитель компании, не уточнив причину ухода Дедкова.

Глава Крыма Сергей Аксенов в беседе с журналистами пояснил, почему произошла смена руководителя дирекции. По его словам, у властей Крыма были разногласия с ним по "определенным экономическим позициям".

Пришедшего вместо Дедкова Якушева Аксенов назвал "системным человеком". Глава республики также выразил уверенность, что со сменой руководства дирекции в Крыму "будут воплощены лучшие практики, которые сегодня есть в стране в части осуществления пассажирских перевозок паромным транспортом".

Керченская переправа является единственной автотранспортной артерией между Крымом и Краснодарским краем, она используется для пассажирских и грузовых перевозок.