Индекс NASDAQ впервые в истории превысил 6 тыс. пунктов

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НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Фондовые торги в США отмечены рекордом: индекс электронной биржи NASDAQ впервые в истории превысил отметку в 6 тыс. пунктов.
По данным на 14:35 по времени Восточного побережья США (21:35 мск), NASDAQ вырос на 45 пункта (0,75%) до 6028,52 пункта. Другие два ключевых американских индекса также находятся в зеленой зоне: промышленный Dow Jones прибавил около 1,22%, а S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний американского рынка, повысился на 0,69%. Торговая сессия еще не завершилась.
За этот год NASDAQ прибавил порядка 12%, а за последние 5 лет - более 99%. В последние годы росту индекса способствовало повышение курса акций технологических компаний. В их числе Microsoft, Apple, Facebook и Alphabet.
Весной 2000 года NASDAQ достиг отметки в 5 тыс. пунктов, однако потом в течение нескольких месяцев снизился до уровня примерно 2 тыс. пунктов.