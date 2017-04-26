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Резидент свободного порта создаст в Приморье Центр управления портофлотом

Экономика и бизнес
26 апреля, 5:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Ожидается, что проект поможет снизить инфраструктурную зависимость от пропускной способности железной дороги для увеличения скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка
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ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Резидент свободного порта Владивосток компания "Терминал Астафьева" планирует создать Центр управления портофлотом в городе Находка для координации работы перегрузочного комплекса и обеспечения взаимодействия морского и ж/д транспорта на местных станциях, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Задача центра - осуществлять стратегическую и оперативную координацию работы перегрузочного комплекса "Терминала Астафьева" в бухте Находка и взаимодействие морского и железнодорожного транспорта на станциях Мыс Астафьева и Находка-Экспортная. Объем капиталовложений в проект составит 490 млн рублей. Реализация инвестиционного проекта предполагает создание 114 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ожидается, что проект поможет снизить инфраструктурную зависимость от пропускной способности железной дороги для увеличения скорости отгрузок экспортного угля в страны АТР через порт Находка.

Инициатором проекта выступает группа "Аква-Ресурсы", одна из ведущих транспортно-логистических компаний Дальнего Востока. Она обладает собственной развитой инфраструктурой, в которую входят специализированные портовые комплексы во Владивостоке и Находке, сухопутный контейнерный терминал в городе Артем, аэропорт малой авиации "Озерные ключи" во Владивостоке.

Компания "Терминал Астафьева" фактически будет выполнять функцию оператора портофлота в бухте Находка. Перегрузка угля будет вестись на перегрузочных площадках "Терминала Астафьева", которое было создано в 2011 году. В результате проводящийся модернизации объем перевалки вырос с 1 млн т в 2014 году до 2,1 млн т в 2016 году.

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