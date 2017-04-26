Дальний Восток планирует полностью обеспечить себя мясом к 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 26 апреля. /ТАСС/. Регионы Дальнего Востока полностью смогут обеспечить себя мясом к 2019-2020 годам за счет реализации крупных инвестиционных проектов, считает генеральный директор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.

"На Дальнем Востоке задача собственного обеспечения (мясом) в ближайшие 2-3 года будет решена", - сказал Ковалев журналистам на брифинге во Владивостоке. Он отметил, что в регионах уже реализуются проекты с общим объемом инвестиций около 20 млрд рублей.

"Развитие аграрного сектора идет ускоренными темпами, уже в центральной части России рынки близки к насыщению, импортозамещение состоялось, и дальнейшее развитие возможно только за счет экспортного потенциала. Серьезные инвесторы набрались опыта и готовы к освоению Дальнего Востока. Ставятся принципиально две задачи: первая - занять рынок Дальнего Востока, поскольку он во многом остается импортозависимым. И вторая - создать потенциальную базу для выхода на экспортные рынки, прежде всего Азии", - отметил Ковалев.

Как уточнили в администрации Приморского края, одна из территорий опережающего развития (ТОР) в регионе как раз специализируется на сельском хозяйстве - ТОР "Михайловская" расположена на территории Михайловского, Спасского и Черниговского районов. Здесь уже реализуются несколько крупных инвестпроектов в области свиноводства полного цикла - от выращивания кормов до готовой продукции. Отличительная особенность режима ТОР в том, что всю необходимую дорожную и инженерную инфраструктуру обеспечивает государство. Два крупных инвестора готовы построить в этой ТОР свинокомплексы на 1,3 миллионов голов, а это около 130 тысяч тонн в год в живом весе.

Форум "Агро Дальний Восток и Сибирь 2017" открылся сегодня во Владивостоке. В течение двух дней представители агросектора будут обсуждать вопросы развития отрасли в регионах Дальнего Востока и Сибири, в том числе проблемы кредитования, продовольственной безопасности и экспорта.