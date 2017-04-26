Следующие транзитом из Казахстана в Россию поезда предлагается не проверять на границе

АСТАНА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана ратифицировал в среду протокол "О внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации об особенностях правового регулирования деятельности предприятий, учреждений и организаций железнодорожного транспорта от 18 октября 1996 года". Документ предполагает отказ от пограничного досмотра пассажиров пассажирских поездов, следующих из Казахстана в Россию без остановки.

"Протоколом предусматривается порядок пропуска через государственную границу пассажирских и грузовых поездов, следующих без остановки по железнодорожным участкам, переданным в управление сторонам. Безостановочные поезда не будут подвергаться проверкам со стороны пограничных служб", - сообщил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, представляя законопроект депутатам.

По его словам, соглашение максимально упростит транзитные поездки для пассажиров двух стран.

"В рамках этого соглашения мы планируем в течение полутора месяцев запустить два скоростных поезда Астана - Уральск и Алматы - Уральск. У нас ходят в этом направлении поезда, они не скоростные, с остановкой через станцию Елецк. Время в пути из Астаны до Уральска составляет 36 часов. Через полтора месяца после запуска новых поездов время в пути сократится почти на 13-14 часов", - уточнил Касымбек, комментирую ситуацию в кулуарах парламента.

Он отметил, что сегодня через Казахстан проходят 33 российских поезда в сутки. "Основная задача этого соглашения - обеспечить беспрепятственный проход казахстанских поездов с территории республики через Россию в Казахстан, и для российских поездов - с территории России через Казахстан в Россию", - пояснил министр. Согласно законотворческой процедуре, после одобрения в Мажилисе законопроект направят на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату) парламента.