Медведев поручил обеспечить гарантии государственного спроса на медицинские изделия

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и другим заинтересованным ведомствам до 15 июня проработать меры обеспечения гарантий государственного спроса на медицинские изделия. Об этом говорится в опубликованных на сайте кабмина решениях по итогам совещания о поддержке локализации производства медицинских изделий в России.
Как отмечается в документе, Минпромторгу, Минздраву, Минэкономразвития, Минфину и ФАС совместно с заинтересованными организациями для поддержки локализации и расширения производства медицинских изделий в РФ поручено разработать "проект правового акта..., направленный на обеспечение гарантий государственного спроса в период окупаемости проектов по локализации и развитию производства медицинских изделий, предусмотрев критерии, которым должны удовлетворять производители и соответствующая продукция..."
Кроме того, глава правительства поручил Минпромторгу до 11 мая проработать вопрос о взаимодействии российских предприятий газоперерабатывающей и нефтехимической промышленности с предприятиями медицинской промышленности в целях обеспечения производства медизделий, в том числе одноразовых пластиковых.
Медведев также поручил Минздраву, Минэкономразвития и Минпромторгу ускорить переход к контролю производства и регистрации медицинских изделий в соответствии с нормативными правовыми актами Евразийской экономической комиссии в данной сфере. Соответствующий доклад ведомствам необходимо представить в правительство до 7 сентября 2017 года.