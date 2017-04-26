Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин призвал создавать на рынке РФ конкурентную среду в рамках импортозамещения

Экономика и бизнес
26 апреля, 13:47 дата обновления: 26 апреля, 14:19 UTC+3
Президент подчеркнул, что задача заключается не только в замене импорта, но и в увеличении экспортного потенциала отечественной продукции
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал создавать на рынке РФ конкурентную среду в рамках импортозамещения.

"При реализации планов по импортозамещению необходимо сохранить конкурентную рыночную среду без необоснованных преференций и тепличных условий для отдельных участников рынка", - сказал президент РФ на совещании с членами правительство. Он пояснил, что даже там, где отдается предпочтение отечественной продукции, все равно между "российскими производителями должна сохраняться конкуренция".

Смотрите также

The Financial Times оценила бурный рост в российском сельском хозяйстве
Объем финансирования проектов по импортозамещению превысил 374 млрд руб.
Медведев: Россия продолжит курс на разумное импортозамещение

Кроме того, по его словам, задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт, но и чтобы увеличить отечественный экспортный потенциал.

Импортозамещение, как отметил президент, не является самоцелью, отечественная продукция должна удовлетворять интересы потребителей по цене и качеству.

"Крайне важно учитывать интересы потребителей (при проведении импортозамещения). Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и стандартам", - сказал Путин. Он подчеркнул, что импортозамещение - "это не самоцель, мы должны просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создания новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики".

"Вот нам для чего это нужно, а не для того, чтобы импортозаместить все и вся - нет такой цели у нас и мы перед собой такой цели никогда не ставили", - заключил глава государства.

Путин напомнил, что случившиеся ранее резкие изменения внешней конъюнктуры и "известные ограничения политического характера" обозначили "высокую, иногда излишне высокую зависимость российского рынка от импорта некоторых товаров и услуг". "Вместе с тем, открылось и уникальное окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики", - продолжил Путин, назвав, прежде всего, сферы АПК, машиностроения и легкой промышленности. "Доля отечественной продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке вплотную приблизилась к 100% за два года", - привел пример президент. Кроме того, продолжил он, активно развивается сельскохозяйственное машиностроение, а отечественное нефтегазовое машиностроение заняло более половины внутреннего рынка.

"При общем росте потребления импорт свинины сократился примерно на треть, а импорт мясоптицы - вдвое. Все занято продукцией отечественного производителя", - подытожил глава государства, предложив на совещании подвести текущие итоги работы по импортозамещению и "наметить рациональные шаги - как в полной мере использовать дополнительные возможности по развитию российских предприятий".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Процесс импортозамещения в РФ
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Фото
5
В Калининграде сдан в эксплуатацию последний из четырех недостроенных СУ-155 домов
Генеральный директор Фонда социальных инвестиций Сергей Голубев и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
6
Более 10 проектов акселератора соцпроектов представили на деловом завтраке АСИ
5
Проект медицинского кластера в КМВ презентован на Инвестфоруме в Сочи
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама