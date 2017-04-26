МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал создавать на рынке РФ конкурентную среду в рамках импортозамещения.

"При реализации планов по импортозамещению необходимо сохранить конкурентную рыночную среду без необоснованных преференций и тепличных условий для отдельных участников рынка", - сказал президент РФ на совещании с членами правительство. Он пояснил, что даже там, где отдается предпочтение отечественной продукции, все равно между "российскими производителями должна сохраняться конкуренция".

Кроме того, по его словам, задача состоит не только в том, чтобы заместить импорт, но и чтобы увеличить отечественный экспортный потенциал.

Импортозамещение, как отметил президент, не является самоцелью, отечественная продукция должна удовлетворять интересы потребителей по цене и качеству.

"Крайне важно учитывать интересы потребителей (при проведении импортозамещения). Отечественная продукция должна быть конкурентоспособна как по цене, так и по качеству, соответствовать мировым требованиям и стандартам", - сказал Путин. Он подчеркнул, что импортозамещение - "это не самоцель, мы должны просто использовать сложившуюся конъюнктуру для поддержки тех компетенций, которые были утрачены и которые нам нужны, и создания новых компетенций, особенно в высокотехнологичных секторах экономики".

"Вот нам для чего это нужно, а не для того, чтобы импортозаместить все и вся - нет такой цели у нас и мы перед собой такой цели никогда не ставили", - заключил глава государства.

Путин напомнил, что случившиеся ранее резкие изменения внешней конъюнктуры и "известные ограничения политического характера" обозначили "высокую, иногда излишне высокую зависимость российского рынка от импорта некоторых товаров и услуг". "Вместе с тем, открылось и уникальное окно возможностей для развития целого ряда отраслей и секторов экономики", - продолжил Путин, назвав, прежде всего, сферы АПК, машиностроения и легкой промышленности. "Доля отечественной продукции транспортного машиностроения на внутреннем рынке вплотную приблизилась к 100% за два года", - привел пример президент. Кроме того, продолжил он, активно развивается сельскохозяйственное машиностроение, а отечественное нефтегазовое машиностроение заняло более половины внутреннего рынка.

"При общем росте потребления импорт свинины сократился примерно на треть, а импорт мясоптицы - вдвое. Все занято продукцией отечественного производителя", - подытожил глава государства, предложив на совещании подвести текущие итоги работы по импортозамещению и "наметить рациональные шаги - как в полной мере использовать дополнительные возможности по развитию российских предприятий".