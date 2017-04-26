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Минсельхоз РФ надеется урегулировать споры с Турцией по зерну в течение двух недель

Экономика и бизнес
26 апреля, 14:56 дата обновления: 26 апреля, 15:04 UTC+3
В четверг состоится очередная встреча, посвященная этому вопросу
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ надеется на урегулирование споров с Турцией по зерну, в течение двух недель будут найдены компромиссы.

Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Безусловно, мы надеемся на урегулирование этого экономического кризиса между нашими странами, очень надеюсь, что все-таки возобладает разум, потому что у нас традиционные исторические контакты с Турцией, и мы во многом друг от друга зависим... Переговоры идут, я думаю, что в течение двух недель будут найдены компромиссы", - сказал министр, отвечая на вопрос о перспективах российско-турецкого спора о пошлинах на зерно.

Он добавил, что завтра в Турции состоится очередная встреча по этому вопросу между Министерствами экономического развития и Министерствами сельского хозяйства двух стран. "Это будет ответный визит, сначала турки к нам приехали, а завтра мы у них. Я очень надеюсь, что мы найдем решение", - отметил министр.

Торговый кризис

Турция с 15 марта отменила беспошлинный ввоз для российской сельхозпродукции. Теперь пошлина на ввоз из России пшеницы и кукурузы составляет 130%, риса - 45%, шрота подсолнечника - 13,5%, бобовых - 9,7%, подсолнечного масла - в среднем до 36%. При этом минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять $1,5 тыс. при текущей цене на подсолнечное масло $800 за тонну.

Такие меры стали ответом на то, что Россия не сняла запрет на поставки турецких томатов и огурцов, пояснял ранее глава Союза экспортеров зерновых, бобовых и масличных культур Центральной Анатолии Тургай Унлю.

По данным экспертов РАНХиГС, Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли, представленным в апрельском "Мониторинге экономической ситуации в России", потери, которые Россия может понести в связи с ограничением поставок сельхозпродукции в Турцию, оцениваются в $1,3-1,5 млрд.

В начале 2016 г. на фоне осложнения политических отношений двух стран Россия ввела запрет на ввоз целого ряда сельскохозяйственной продукции из Турции. Часть санкций была отменена еще в прошлом году, а в марте 2017 г. снят запрет на поставки цитрусовых, косточковых, гвоздики, лука, цветной капусты и брокколи.

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