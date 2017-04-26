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Ткачев: экспорт продукции АПК при текущем курсе рубля снизится в 2017 г. на $3 млрд

Экономика и бизнес
26 апреля, 15:07 UTC+3
Более комфортным является курс в 60-65 рублей за доллар, считает министр
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК при текущем курсе рубля сократится в 2017 году на $3 млрд, заявил журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Более комфортным, по мнению министра, является курс в 60-65 рублей за доллар.

"Нам нужен стабильный курс - соотношение доллара и рубля. Конечно, то, что сегодня есть - 55-56 рублей за доллар, - безусловно, это (нас) не устроит, мы просто откатимся назад. Когда мы говорим, что по итогам 2016 года экспорт сельхозпродукции составлял $17 млрд, то при таком подходе мы получим экспорт на $14 млрд, то есть минус $3 млрд. Это достаточно серьезный удар по экономике АПК", - сказал он.

Говоря о промежуточных итогах программы импортозамещения в российском АПК, Ткачев отметил, что импорт в РФ сократился почти вдвое - с $43 млрд три - четыре года назад до $23 млрд. "Значительный рывок - это самый главный вывод. Можно обратить внимание - в любом супермаркете подавляющее большинство продуктов питания российского производства", - подчеркнул министр.

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Ткачев, Александр Николаевич
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