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Авиакомпания "Победа" может организовать продажу питания на своих рейсах

Экономика и бизнес
26 апреля, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, апреля. /ТАСС
Перевозчик обсуждал такую возможность с ЗАО "Аэромар", которое предоставляет услуги по продаже питания на рейсах авиакомпаний UTair и "Россия" из Внуково, а также на рейсах "Авроры" из Владивостока
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" рассматривает возможность продажи питания на своих рейсах по модели buy on board, когда пассажир может выбрать блюда и оплатить их прямо на борту. Об этом на проходящем в Москве международном форуме SkyService 2017 сообщил генеральный директор ЗАО "Аэромар" Владимир Джао.

"Аэромар" предоставляет услуги по продаже питания на рейсах авиакомпаний UTair и "Россия" из Внуково, а также на рейсах авиакомпании "Аврора" из Владивостока.

По словам Джао, организация продажи еды обсуждалась в ходе переговоров с гендиректором "Победы" Андреем Калмыковым. "Это позволит максимально удовлетворить потребности пассажиров, а также принести перевозчику дополнительные доходы", - отметил он.

"Победа" - первый российский лоукостер. В 2016 году пассажиропоток "Победы" вырос на 38,7% - до 4,3 млн человек. Флот компании насчитывает 12 самолетов Boeing 737-800 NG.

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