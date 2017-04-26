MediaDigger: количество СМИ в России за 2016 год сократилось на 4%

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Количество средств массовой информации (СМИ), официально зарегистрированных в России, за 2016 год сократилось на 4%. Такие данные предоставила платформа MediaDigger, которая провела исследование всех действующих и официально зарегистрированных в России СМИ за последние 26 лет, проанализировав данные по более чем 80 тыс. организаций.

"Общее количество средств массовой информации, официально зарегистрированных в России, сократилось на 4% с 83,3 тыс. в 2016 году до 80 тыс. в 2017 году. За год было зарегистрировано почти 3,5 тыс. новых СМИ, но число закрывшихся оказалось почти вдвое больше - 6,7 тыс. СМИ", - сообщили в MediaDigger.

По данным платформы, впервые количество зарегистрированных онлайн средств массовой информации, как в 2016 году, так и за январь 2017 года, составило треть всех СМИ, а печатные издания показали исторический минимум (45% от числа всех регистраций). "Такой тренд позволяет говорить о структурных изменениях", - подчеркивают в MediaDigger.

При этом печатные СМИ продолжают занимать лидирующие позиции, составляя две трети всех СМИ России. Доля журналов и газет в общем количестве СМИ составляет 36% и 27%, тогда как на онлайн-СМИ и ТВ приходится 12% и 10% соответственно.

Согласно данным исследования, средняя продолжительность жизни российского СМИ составляет 8,8 лет с момента получения лицензии. Дольше всех живут информационные агентства, имеющие средний срок деятельности в 12,4 года, а меньше всего живут онлайн СМИ - 7,6 лет.

Платформа MediaDigger позволяет искать представителей прессы в России и странах СНГ по специализации, типу СМИ, местонахождению.