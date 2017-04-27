Сенаторы внесут в Госдуму поправки в закон "О связи", касающиеся выдачи SIM-карт

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сенаторы внесут 27 апреля на рассмотрение Госдумы проект изменений к закону "О связи" в части заключения договоров и проверки данных абонентов сотовой связи при выдаче SIM-карт. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации. Законопроект подготовлен по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко.

"27 апреля на рассмотрение Государственной Думы членами Совета Федерации вносится проект поправок и дополнений к действующему федеральному закону "О связи". Предлагаемые изменения касаются порядка выдачи и использования идентификационных модулей (SIM-карт)",- отметили в пресс-службе.

Как пояснила зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, необходимость внесения изменений в законодательство вызвана неудовлетворительной ситуацией со сбором данных абонентов - пользователей сотовой связи.

"Несмотря на то, что порядок оказания услуг мобильной связи установлен на законодательном уровне, фиксируются многочисленные случаи распространения SIM-карт без заключения договоров. Так, в ходе совместных действий Роскомнадзора и МВД РФ в 2016 году изъято 28, 5 тыс. незаконно выданных SIM-карт", - цитирует пресс-служба Бокову.

Убрать анонимных абонентов

Услуги мобильной связи и доступ к интернету с использованием SIM-карт сейчас предоставляются абонентам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи. При отсутствии сведений о конечном пользователе существует возможность использования SIM-карт в противоправных целях, и возникает угроза общественной безопасности. Поскольку сотрудники компаний - корпоративных пользователей услуг связи - не состоят в правоотношениях с оператором связи, передача сведений о таких абонентах без их согласия невозможна. Поэтому предлагается внести дополнение в статью № 53 закона "О связи", чтобы предусмотреть передачу оператору связи персональных данных сотрудников компаний без подтверждения их согласия.

Как считают авторы поправок, это позволит пресечь как распространение SIM-карт без заключения договоров, так и оказание услуг связи анонимным абонентам.

Исключить посредников

Законопроект также направлен на усиление контроля за посреднической деятельностью. Выдачу SIM-карт сотовые операторы, особенно в регионах, зачастую осуществляют через дилерскую сеть. Законопроект, в частности, предусматривает, что лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг сотовой связи, обязано внести в него сведения об абоненте, перечень которых установлен правилами оказания услуг связи, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору связи в течение десяти дней после его заключения, если меньший срок не предусмотрен указанным договором. Данные, предоставленные абонентом, подтверждаются паспортом.

Для проверки достоверности идентификационных данных абонентов предлагается также предоставить операторам связи доступ к использованию государственных информационных ресурсов. Это "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА), квалифицированная электронная подпись (КЭП), Единый портал государственных и муниципальных услуг и другие информационные системы госорганов.

Указанный механизм, как сказано в пояснительной записке к законопроекту, направлен на противодействие использованию фиктивных паспортных данных при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи.

После принятия предложенных поправок Госдумой и подписанием законопроекта президентом РФ закон "О связи" в новой редакции может вступить в силу с 1 января 2018 года.