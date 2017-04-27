Трутнев поручит Минтрансу решить вопрос создания пункта пропуска для моста между РФ и КНР

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев поручит Минтрансу России решить вопрос создания международного пункта пропуска в районе строящегося моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, сообщила пресс-служба Минвостокразвития России.

"Я дам соответствующее поручение Минтрансу России. Необходимо, чтобы они не содействовали и помогали, а решили вопрос", - приводит пресс-служба слова Трутнева. Полпред добавил, что будет держать выполнение этого поручения на контроле.

Международный пункт пропуска в районе строящегося российско-китайского моста не может быть создан в рамках концессионного соглашения. Об этом Трутневу доложила первый зампред правительства Амурской области Марина Дедюшко. По ее словам, если сам мост строится в рамках концессионного соглашения, то международный пункт пропуска ни по российскому, ни по китайскому законодательству не может быть включен в концессию и возводиться как объект государственно-частного партнерства.

В пресс-службе добавили, что "в ближайшее время модель решения вопроса определят Минвостокразвития и Минтранс России, а также правительство Приамурья".

Уникальный российско-китайский мост

Строительство моста через Амур между Россией и Китаем началось в конце 2016 года в Благовещенском районе Амурской области. Мост предполагается построить за три года, в декабре 2019 года сдать в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что строительство будет вестись на основе государственно-частного партнерства. Общая стоимость перехода составит около 18,8 млрд рублей. После завершения строительства пограничный мостовой переход станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии границы.

Длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского района Амурской области и моста через Амур составит 13,43 км, длина самого моста - более километра, расчетная скорость движения по нему - до 120 км/ч. В ходе работ запланировано строительство дополнительных путепроводов и линейных объектов.

По данным властей, мост через Амур позволит обеспечить необходимой инфраструктурой территорию опережающего развития (ТОР) "Приамурская", ориентированную на создание транспортно-логистических и других производств, и будущие газохимический и газоперерабатывающий заводы в Амурской области. Его появление поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь экспорта и импорта. Власти Приамурья также уверены, что строительство моста положительно скажется на развитии туризма.

Ранее глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка заявлял, что строительство моста войдет в государственную программу развития Дальнего Востока. Это позволит оказывать содействие при решении вопросов на международном и федеральном уровне, к примеру, при обустройстве пункта пропуска, административном сопровождении дальнейшей работы моста.